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РИА Новости

Лавров рассказал, как МИД помогает российским компаниям под санкциями

00:46
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии открытия Музея русского зарубежья в Москве. 28 мая 2019
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии открытия Музея русского зарубежья в Москве. 28 мая 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ старается оказывать поддержку российским компаниям, которые находятся под действием санкций США, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Мы стремимся помогать нашим компаниям в тех формах, в которых они считают возможным запросить помощь российских властей", - сказал он в интервью РБК.
"Если те формы поддержки, о которых они просят, в наших силах, не противоречат российскому законодательству и функциям МИД, мы такую поддержку оказываем", - отметил министр.
Комментируя ситуацию вокруг бизнеса Олега Дерипаски, Лавров заявил, что тот "выбрал правовой путь – обратился в суд в рамках американской правовой системы".
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"Не знаю, насколько удачным будет итог. Американская судебная система не раз доказывала свою специфику", - подчеркнул министр.
США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (Specially Designated Nationals List, SDN) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США были заблокированы, а бизнес с ними запрещен. Однако 27 января 2019 года американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.
В конце мая управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) после долгого сопротивления по решению суда все же обнародовало перечень документов, обосновывающих, по мнению американского правительства, справедливость санкций в отношении российского бизнесмена - в так называемом "доказательном меморандуме" утверждается, что предприниматель "действовал или преследовал цель действовать в интересах или от лица, прямо или косвенно, высокопоставленного должностного лица правительства Российской Федерации".
Кроме того, утверждается, что Дерипаска работает в энергетическом секторе российской экономики. Значительная часть "доказательств" - статьи в западных СМИ, основанные на информации анонимных источников и предположениях.
Представители бизнесмена назвали документ минфина США "плохо проработанным отчетом, изобилующим ложными утверждениями и фактологическими неточностями". Они также отвергли обвинения минфина США в предполагаемой причастности Дерипаски к криминалитету. Их назвали абсолютно ложными и полностью бездоказательными.
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