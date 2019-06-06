Лавров рассказал, как МИД помогает российским компаниям под санкциями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии открытия Музея русского зарубежья в Москве. 28 мая 2019

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ старается оказывать поддержку российским компаниям, которые находятся под действием санкций США, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Мы стремимся помогать нашим компаниям в тех формах, в которых они считают возможным запросить помощь российских властей", - сказал он в интервью РБК

"Если те формы поддержки, о которых они просят, в наших силах, не противоречат российскому законодательству и функциям МИД, мы такую поддержку оказываем", - отметил министр.

Комментируя ситуацию вокруг бизнеса Олега Дерипаски, Лавров заявил, что тот "выбрал правовой путь – обратился в суд в рамках американской правовой системы".

"Не знаю, насколько удачным будет итог. Американская судебная система не раз доказывала свою специфику", - подчеркнул министр.

США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (Specially Designated Nationals List, SDN) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США были заблокированы, а бизнес с ними запрещен. Однако 27 января 2019 года американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.

В конце мая управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) после долгого сопротивления по решению суда все же обнародовало перечень документов, обосновывающих, по мнению американского правительства, справедливость санкций в отношении российского бизнесмена - в так называемом "доказательном меморандуме" утверждается, что предприниматель "действовал или преследовал цель действовать в интересах или от лица, прямо или косвенно, высокопоставленного должностного лица правительства Российской Федерации".

Кроме того, утверждается, что Дерипаска работает в энергетическом секторе российской экономики. Значительная часть "доказательств" - статьи в западных СМИ, основанные на информации анонимных источников и предположениях.