Елена Малышева объяснила скандал с "обманом" пациентки

"Хочу сказать, что это откровенная ложь. Прежде всего, мы пациентку связали с самым лучшим врачом России по лечению слоновости (или лимфостаза) — с профессором Малининым. Он полностью помогал ей бесплатно и пригласил на бесплатную операцию. Но она отказалась от бесплатного лечения и решила собирать деньги на свои нужды. Мы полностью оплатили дорогу и проживание в Москве этой пациентки, все консультации для нее профессор проводил бесплатно. Возможно, что ей действительно нужны деньги на лечение в Германии. Это ее выбор. Но мы здесь точно ни при чем", — написала Малышева.