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РИА Новости

Елена Малышева объяснила скандал с "обманом" пациентки

00:48
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Телеведущая и врач Елена Малышева назвала ложью сообщения о том, что на шоу "Жить здорово!" пациентку Гюльназ Зайнуллину обманули, пообещав оплату лечения. Об этом Малышева написала в Instagram.
По словам телеведущей, в среду в Сети появилось интервью с пациенткой, болеющей лимфостазом, которая заявила, что на передаче ей пообещали оплату лечения и "подло обманули".
"Хочу сказать, что это откровенная ложь. Прежде всего, мы пациентку связали с самым лучшим врачом России по лечению слоновости (или лимфостаза) — с профессором Малининым. Он полностью помогал ей бесплатно и пригласил на бесплатную операцию. Но она отказалась от бесплатного лечения и решила собирать деньги на свои нужды. Мы полностью оплатили дорогу и проживание в Москве этой пациентки, все консультации для нее профессор проводил бесплатно. Возможно, что ей действительно нужны деньги на лечение в Германии. Это ее выбор. Но мы здесь точно ни при чем", — написала Малышева.
Она добавила, что редакторы программы "Жить здорово!" связались с Зайнуллиной и спросили ее, "почему она солгала". Пациентка в ответ пообещала, что попросит убрать "эту информацию из печати".
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