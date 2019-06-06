Лавров объяснил причину выдачи российских паспортов в Донбассе

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия никуда не уйдет от политики защиты русскоязычного населения, другого способа обеспечить права людей в условиях объявленной предыдущим президентом Украины Петром Порошенко блокаде, кроме предоставления российских паспортов, просто нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ, в частности, упрощает порядок получения российских паспортов жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
"Если защита русскоязычных, русской культуры, языка является политикой, то в таком случае, мы от этой политики никуда уйти не можем. Так же как едва ли европейцы и американцы могут перестать защищать права своих соотечественников, оказавшихся под угрозой. Тем более, в данном случае это миллионы наших соотечественников. Они граждане Украины, но многие из них – граждане России. Их будет больше, учитывая принятое решение, оформленное указом президента. В условиях, когда они находятся в блокаде, объявленной Порошенко, другого способа обеспечить их полноценные права просто не существует", - сказал Лавров в интервью РБК.
Он подчеркнул, что в этом случае Россия ничего не нарушает.
"Международные пакты, международные конвенции, включая Европейскую конвенцию о гражданстве, прямо говорят, что, во-первых, любое государство само определяет, кто может быть его гражданами. Об этом забывают украинские эксперты, критикующие этот шаг России. Во-вторых, есть Всеобщая декларация прав человека, где говорится, что никто не может быть лишен права изменить свое гражданство", - сказал министр.
По его словам, недавно венгерские коллеги вспомнили, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе избирательной кампании призывал всех украинцев вернуться из-за рубежа и получить украинское гражданство.
"Из Будапешта прозвучало заявление, что они это приветствуют, поскольку это означает, что и венгры, живущие на Украине, могут получать венгерское гражданство. Понимаете аналогии: и румыны выдают свои паспорта, и поляки. Но, повторю еще раз, это политика защиты наших соотечественников, языка, культуры, единого экономического, гуманитарного пространства, которое существовало столетиями и которое сейчас пытается разрушить агрессивное меньшинство", - резюмировал глава МИД РФ.