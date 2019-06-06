Лавров выразил надежду на восстановление памятника Жукову в Харькове

Сотрудники полиции стоят в оцеплении вокруг бюста маршала Георгия Жукова в Харькове во время попыток представителей националистических организаций повалить памятник. 2 июня 2019

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что мэр Харькова, как и обещал, восстановит снесенный националистами памятник маршалу Георгию Жукову и сделает все, чтобы наказать преступников.

В воскресенье националисты повалили бюст Жукова возле дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что бюст будет восстановлен, горсовет рассмотрит вопрос возвращения проспекту Петра Григоренко имени Жукова.

"Агрессивное меньшинство на Украине – это те, кто свалил в Харькове памятник маршалу Жукову, герою Великой Отечественной войны, освобождавшему Украину. Именно под это меньшинство, под его вкусы пытался подстраиваться режим (предыдущего президента Украины Петра) Порошенко. Это очень важно", - сказал министр в интервью РБК

Он отметил, что одновременно был установлен памятник лидеру УПА* Роману Шухевичу в Ивано-Франковске, что уже вызвало официальный протест израильтян и поляков.

"Что получается? На западе страны, который долгое время не был частью Украины, ставят памятники нацистским приспешникам. На востоке, который тоже долгое время не был частью Украины, чтут памятники героям Великой Отечественной войны. Очень надеюсь, что мужественный мэр Харькова Геннадий Кернес, как и обещал, восстановит памятник и сделает все, чтобы наказать преступников", - заключил Лавров.