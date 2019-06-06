Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T00:29Z
https://ria.ru/20190606/1555304262.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155518/81/1555188136_0:47:1920:1127_1036x0_80_0_0_a2dde9ac1d9a5ef7c3543a8b426f68de.jpg
РИА Новости

Лавров выразил надежду на восстановление памятника Жукову в Харькове

00:29
90
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции стоят в оцеплении вокруг бюста маршала Георгия Жукова в Харькове во время попыток представителей националистических организаций повалить памятник. 2 июня 2019
Сотрудники полиции стоят в оцеплении вокруг бюста маршала Георгия Жукова в Харькове во время попыток представителей националистических организаций повалить памятник. 2 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что мэр Харькова, как и обещал, восстановит снесенный националистами памятник маршалу Георгию Жукову и сделает все, чтобы наказать преступников.
В воскресенье националисты повалили бюст Жукова возле дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что бюст будет восстановлен, горсовет рассмотрит вопрос возвращения проспекту Петра Григоренко имени Жукова.
Мэр Харькова Геннадий Кернес
4 июня, 18:04
Мэр Харькова обратился к жителям города после сноса бюста ЖуковаМэр Харькова прокомментировал снос бюста Жукова националистами
"Агрессивное меньшинство на Украине – это те, кто свалил в Харькове памятник маршалу Жукову, герою Великой Отечественной войны, освобождавшему Украину. Именно под это меньшинство, под его вкусы пытался подстраиваться режим (предыдущего президента Украины Петра) Порошенко. Это очень важно", - сказал министр в интервью РБК.
Он отметил, что одновременно был установлен памятник лидеру УПА* Роману Шухевичу в Ивано-Франковске, что уже вызвало официальный протест израильтян и поляков.
"Что получается? На западе страны, который долгое время не был частью Украины, ставят памятники нацистским приспешникам. На востоке, который тоже долгое время не был частью Украины, чтут памятники героям Великой Отечественной войны. Очень надеюсь, что мужественный мэр Харькова Геннадий Кернес, как и обещал, восстановит памятник и сделает все, чтобы наказать преступников", - заключил Лавров.
*Запрещённая в России экстремистская организация
110020
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеСергей ЛавровУкраинаВ мире
Рекомендуем
Документы жителя Луганска, пришедшего в отделении миграционной службы самопровозглашенной Луганской Народной Республики для подачи заявления на получение российского гражданства
Лавров объяснил причину выдачи российских паспортов в Донбассе
РИА
Новости
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов
Лавров рассказал, как Порошенко навредил Зеленскому перед уходом
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
От США не поступало предложений по встрече Трампа и Путина, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
Лавров призвал дать властям Украины время на конкретизацию политики
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео по итогам переговоров в Сочи
Лавров усомнился в возможности военной интервенции США в Венесуэлу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
Лавров рассказал об общих интересах у России и США
Заявление Министра иностранных РФ Сергея Лаврова по итогам российско-японских консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате два плюс два, Токио. 30 мая 2019
Лавров прокомментировал решение ПАСЕ по России
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
Лавров назвал цель антироссийских санкций Запада
Заявление Министра иностранных РФ Сергея Лаврова по итогам российско-японских консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате два плюс два, Токио. 30 мая 2019
Лавров объяснил, почему Россия поддерживает свои ядерные силы
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
Лавров сообщил о готовности России обсуждать с США вопросы по ДВЗЯИ
Россия ожидает от США решения по заявлению о ядерной войне, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
Лавров поприветствовал контакты оппозиции и правительства Венесуэлы в Осло
Участники протестной акции у здания МВД в Киеве
Петиция об отставке главы МВД Украины набрала необходимое число голосов
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал от Зеленского объяснений из-за предложения по Донбассу
Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области во время учений Запад-2017
Лавров раскритиковал спекуляции о Союзном договоре России и Белоруссии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Во Франции ветеран 97 лет прыгнул с парашютом в честь высадки в Нормандии
01:21Россия ожидает от США решения по заявлению о ядерной войне, заявил Лавров
01:19Роскачество рассказало, как выбрать туристическое агентство перед отпуском
01:16Лавров рассказал о контактах Москвы с оппозицией Венесуэлы
01:13Лавров рассказал, как идут дискуссии по внешней политике России
01:12Лавров: Россия и США обсуждают Венесуэлу и Украину, несмотря на разногласия
01:10Вблизи Командорских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
01:08В США десять человек ранены в результате взрыва в штате Нью-Мексико
01:07Избирком Дании сообщил о победе социал-демократов на выборах в парламент
01:03Директор Третьяковки оценил шансы на успех выставки Гончаровой в Лондоне
00:56Источник сообщил о начале перевода спутника "Ямал-601" на рабочую орбиту
00:53Петиция об отставке главы МВД Украины набрала необходимое число голосов
00:49Лавров призвал дать властям Украины время на конкретизацию политики
00:48Елена Малышева объяснила скандал с "обманом" пациентки
00:46Лавров рассказал, как МИД помогает российским компаниям под санкциями
00:42Депутат Рады заявил о сговоре Ющенко и Януковича
00:37Лавров рассказал, как Россия работает над дедолларизацией внешней торговли
00:33Россия заинтересована в экономических связях с Венесуэлой, заявил Лавров
00:33Лавров объяснил, почему Россия поддерживает свои ядерные силы
00:31Лавров объяснил причину выдачи российских паспортов в Донбассе
Лента новостейМолния