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РИА Новости

Лавров прокомментировал решение ПАСЕ по России

00:13
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CC BY 2.0 / МИД России / Визит в ЯпониюЗаявление Министра иностранных РФ Сергея Лаврова по итогам российско-японских консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два", Токио. 30 мая 2019
Заявление Министра иностранных РФ Сергея Лаврова по итогам российско-японских консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате два плюс два, Токио. 30 мая 2019
CC BY 2.0 / МИД России / Визит в Японию
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Солидные европейские страны поняли, что русофобская политика контрпродуктивна, они уже не хотят следовать капризам, проявляющимся в русофобском меньшинстве, это обозначилось, в том числе, в решении ПАСЕ по российским парламентариям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В ЕС русофобов меньшинство. Но именно они, спекулируя на принципе солидарности, консенсуса, до недавнего времени определяли политику Евросоюза и НАТО в отношении России. Сейчас уже солидным европейским странам стало понятно, что эта политика контрпродуктивна. Они уже не хотят следовать капризам, проявляющимся в русофобском меньшинстве. Это обозначилось в решениях, принятых недавно в комитете министров Совета Европы, а на днях – в рабочих органах Парламентской ассамблеи и направленных на то, чтобы прекратить дискриминацию российских парламентариев", - сказал Лавров в интервью РБК.
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.
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