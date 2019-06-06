Лавров прокомментировал решение ПАСЕ по России

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Солидные европейские страны поняли, что русофобская политика контрпродуктивна, они уже не хотят следовать капризам, проявляющимся в русофобском меньшинстве, это обозначилось, в том числе, в решении ПАСЕ по российским парламентариям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.