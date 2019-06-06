"Он вернется", когда человечество осатанеет

МОСКВА 6 июн — РИА Новости, Артем Буденный. Православные верующие отмечают Вознесение Господне. В этот день воскресший Иисус Христос покинул землю, чтобы вернуться, когда наступит срок "судить живых и мертвых". Что ждет людей на этом последнем суде, в чем суть Вознесения Христа и какое послание оставил Он на прощание — в материале РИА новости.

Там, где Бог

"Иисус еще до Голгофского креста предупреждал учеников, что ему надлежит взойти к Отцу, и для всех его последователей этот уход будет иметь очень важные и спасительные последствия", — рассказывает протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря города Москвы.

Вознесение — последний контакт человечества и воплотившегося Бога. На сороковой день после Пасхи на горе Елеонской в окружении учеников "Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их". Христиане веруют, что с тех пор Он пребывает по правую руку ("одесную") Бога Отца.

А само Его Вознесение отмечают как один из 12-и ("двунадесятых") главных церковных праздников.

"Зачем Ты нас покинул?"

Ученики не хотели, чтобы Иисус уходил, ведь надежнее, когда Учитель рядом, проповедует, наставляет, являет чудеса. Сам Он так объяснял апостолам необходимость Вознесения: "Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель (Дух Святой. — Прим. ред.) не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам" (Ин.16:7).

Согласно учению о Троице, Бог одновременно существует в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух. Иисус рассказал, зачем Дух сойдет на апостолов: "Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам" (Ин.14:26).

По христианскому вероучению, это обещание сбылось через десять дней после Вознесения, или через 50 дней после Пасхи — Воскресения Христова, — в день Святой Троицы (Пятидесятницы). Святой Дух сошел на апостолов, они заговорили на разных языках и отправились проповедовать учение Христа по миру. Считается, что именно тогда родилась христианская Церковь. А Вознесение Христа этому предшествовало.

Курс на небо

Суть всех этих событий, по словам священнослужителей, в том, что, несмотря на уход Христа с земли, люди не остались брошенными Богом. Позже Апостол Павел скажет: "Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?" (1 Кор.3:16).

"Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века", — завещал Иисус ученикам, которые вскоре сами стали учителями.

"Вознесение Господне прокладывает и нам маршрут — от земли на небо. Иисус восходит туда, чтобы приготовить место нам", — объясняет отец Артемий. Но кто именно туда попадет, выяснится лишь после Страшного Суда, после второго пришествия Спасителя.

Страшный суд

В момент Вознесения апостолам явились "мужи в белых одеждах" (так священное писание именует ангелов) и обратились к ним: "Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо" (Книга Деяний святых апостолов).

Второе пришествие Христово будет некой обновляющей мир катастрофой. "Придет час, когда силы небесные поколеблются, как написано в Апокалипсисе, небо совьется, словно свиток, все, достойные проклятия на земле, сгорят, и тогда новое небо и новая земля — обновленный космос, в котором уже не будет ничего проклятого и нечистого, — явлены будут спасенным народам", — продолжает протоиерей.

Последний суд так же грозно описан в Библии. "Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов", — говорит Иисус в Евангелии от Матфея.

© Фото : Public domain Фреска Виктора Васнецова "Страшный суд" во Владимирском соборе Киева. 1885-1896 гг. © Фото : Public domain Фреска Виктора Васнецова "Страшный суд" во Владимирском соборе Киева. 1885-1896 гг.

Привет с того света

"Чаю воскресение мертвых и жизни будущего века", — исповедуют христиане в Символе веры. "В час второго пришествия Спасителя силой Божией будут воскрешены тела всех потомков Адама, начиная с него самого. А души, неуничтожимые сами по себе, войдут в тела, и таким образом начнется великий и страшный Последний суд человечества, где каждый примет по делам своим, согласно прожитой жизни", — уточняет отец Артемий.

Одни наследуют вечную и блаженную жизнь в свете Божием. "А другие, если скончались, оставшись нераскаянными, зараженными злобой, блудом, богохульством, гордостью, ненавистью, наследуют воскресение в осуждение — то есть будут отчуждены от света Божьего, являясь пленниками страстей и рабами сатаны", — добавляет он.

Последний шанс

Казалось бы, искупительная (за грехи людей) жертва Христа состоялась, смерть побеждена Его Воскресением, и теперь для каждого открыт путь на небо, а на земле действует Святой Дух. Зачем же тогда второе пришествие Христа и этот Суд?

По мнению отца Артемия, дело в том, что далеко не все человечество откликнулось на призыв божественной любви. "Мир существует, пока хотя бы одна человеческая душа свое доброе произволение склоняет на сторону правды и любви и готова откликнуться на божественный призыв. Когда же на земле уже не останется людей, устремляющихся к добру, и человечество окончательно осатанеет, — в тот миг и час Христос придет и положит предел его бытию, потому что история человечества потеряет свой смысл", — рассуждает священник.

Впрочем, надежда на сохранение мира еще есть. "Христос создал людей свободными и вложил в них стремление к истине. Мы видим, что это стремление по-прежнему себя являет. Ежедневно в Церкви спасаются сотни и тысячи душ", — подчеркивает отец Артемий.

© Fotolia / sdecoret Так художник представил себе превращение Солнца в "красного гиганта" © Fotolia / sdecoret Так художник представил себе превращение Солнца в "красного гиганта"

Действие Святого Духа

Евангелие говорит, что первым в рай вошел разбойник, который раскаялся на кресте, рядом с умирающим Иисусом. Поэтому не стоит недооценивать силу покаяния. "Священникам дано видеть, как меняется жизнь человека, впервые исповедовавшего свои согрешения и обещавшего Господу чистую совесть. Нам дано наблюдать за тем, как просветляются души и обретают крепость и здоровье тела человеческие, когда люди в соборной молитве просят у Господа помощи и исцеления", — отмечает протоиерей.

Это Дух Святой, продолжает священник, как некая нетленная энергия укрепляет их волю, просвещает ум, умиряет сердце. И познается это не по внешним признакам, но в глубинах человеческого сердца, совести. Почему и сказано: "Блаженны не видевшие, но уверовавшие в меня".

"Это свидетельство дано тем, кто любит Христа, доверяет ему, обещает ему чистую совесть, молится и находится с ним в невидимом единстве с помощью Церкви и ее таинств", — уверен отец Артемий.