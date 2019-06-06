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РИА Новости
Бей. Беги!
Большой спорт – это не только борьба за очки, голы, секунды. Это бизнес, интриги, а местами даже политика. В подкасте "Бей. Беги!" разбираем новости, обсуждаем спорные решения, анализируем мотивы и радуемся победам вместе с экспертами Александром Калмыковым, Денисом Косиновым и Василием Коновым.

Англия в еврокубках, окончание карьеры Игоря Денисова и "всякие глупости"

Вчера, 11:00
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Бей. Беги!
Англия в еврокубках, окончание карьеры Игоря Денисова и "всякие глупости"
Вчера, 11:00
Карьера Денисова окончилась на удивление тихо или это еще не конец истории? Почему оба клубных футбольных турнира завершились чисто английскими финалами? Совпадение или следствие гегемонии английского футбола? Зачем фанаты выбегают на поле, а игроки выдвигают требования владельцам клубов? Покрасоваться или реально повлиять на ситуацию в спорте?
01:20 Завершение карьеры Игоря Денисова
13:00 Англия в еврокубках
23:30 Всякие глупости
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