Провал пятилетки. Почему Путина и Зеленского нет на праздновании во Франции

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Татьяна Меликян, Ксения Мельникова. Переговоры по мирному урегулированию на Украине начались ровно пять лет назад — в июне 2014-го года в Нормандии. Из участников той первой встречи "нормандской четверки" в большой политике остались только президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Минские соглашения не выполняются, и перезагрузки нормандского формата пока не предвидится. Можно ли оживить этот процесс, разбиралось РИА Новости.

Отработали на "четверку"

Ровно пять лет назад в местечке Кольвиль-сюр-Мер, на пляж которого высадились союзнические войска, под палящим солнцем собрались ветераны Второй мировой войны. Им пришлось подождать: главы государств и члены королевских династий опаздывали из-за затянувшегося обеда в замке Бенувиль. Первым прибыл президент Франции Франсуа Олланд. За ним — украинский лидер Петр Порошенко. Этот порядок подъезда не преминули отметить комментаторы прямой трансляции. А режиссеры постоянно монтировали в одном кадре лица Владимира Путина и Барака Обамы. На самом деле они находились довольно далеко друг от друга и переглядываться во время церемонии не могли. Но кадры трансляции получались эффектные.

Там же, в кулуарах, и зародился нормандский формат: при посредничестве Меркель и Олланда российский и украинские президенты сели за стол переговоров. Обстоятельной беседы не получилось, но основные вопросы, связанные с урегулированием ситуации на юго-востоке Украины, обсудить все же удалось. Выйдя к журналистам, Путин отметил настрой Порошенко на немедленное прекращение конфликта. "Такую позицию нужно приветствовать", — одобрительно высказался российский лидер. Если план Порошенко начнет воплощаться в жизнь, Россия сможет развивать с Украиной экономические и другие двусторонние отношения, заметил тогда Путин. Но этого пока так и не случилось.

Нынешний юбилей высадки союзников в Нормандии пройдет не менее торжественно, чем предыдущий. Приветствовать ветеранов будет уже другой президент Франции — Эммануэль Макрон, место Обамы займет Дональд Трамп. А Россию и Украину на этот раз первые лица представлять не будут.

"Не самая лучшая ночь"

Во второй раз "нормандская четверка" встретилась в феврале 2015-го в Минске. Политикам понадобилось 17 часов, чтобы выработать комплекс мер, которые потом назовут Минскими соглашениями. Ангела Меркель и Франсуа Олланд опоздали на саммит Евросоюза, министр иностранных дел Германии не улетел в Бразилию, а его французский коллега перенес визит в Лондон. Часть запланированных мероприятий отложил и Путин. Переводчики не успевали за переговорщиками, в эти моменты участникам встречи приходилось переходить либо на немецкий, либо на русский. Журналисты, маявшиеся в ожидании конца переговоров, засыпали на полу белорусского Дворца независимости, одной из корреспонденток понадобилась неотложка.

"Игра нервов", как потом охарактеризовали дискуссию в команде Порошенко, растянулась до утра. "Это была не самая лучшая ночь в моей жизни, — признался журналистам Владимир Путин. — Но утро, на мой взгляд, — доброе!" Когда "четверка" смогла добиться определенного прогресса, в Минск подтянулись руководители самопровозглашенных ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко.

Никаких совместных заявлений не было. Каждый лидер общался с журналистами только из своей страны. При этом Путин и Порошенко по-разному прокомментировали итоговое соглашение, переданное на подпись контактной группе. Российский президент сделал акцент на полном прекращении огня, отводе тяжелых вооружений и "долгосрочном политическом урегулировании", возможно, "конституционной реформе, в которой должны быть учтены законные права людей, проживающих на территории Донбасса". Порошенко же в качестве ключевых назвал пункты о выводе всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников, территориальной целостности Украины.

Париж, Берлин, далее — нигде

"Нормандская четверка" собиралась еще в Париже и Берлине, однажды вышла "тройка": в мае 2018-го Ангела Меркель и Эммануэль Макрон встретились с Порошенко в немецком Аахене.

С середины 2017-го руководство Украины, отметив, что процесс урегулирования кризиса в нормандском формате зашел в тупик, сделало ставку на укрепление контактов с новой американской администрацией. Но пока "четверка" ни разу не расширялась до "пятерки".

В январе 2018-го Верховная рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который фактически зафиксировал отказ Киева от Минских договоренностей.

В апреле 2019-го, отметив, что перспектив улучшения ситуации в зоне конфликта практически нет, президент России подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить гражданство России в упрощенном порядке.

Уход с политической арены Петра Порошенко и победа на президентских выборах Владимира Зеленского мало повлияли на ситуацию в Донбассе. Перед вторым туром голосования Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах выступит против предоставления Донбассу особого статуса. Но пообещал "действовать в нормандском формате, продолжать и перезагружать Минский процесс". Заверял, что к переговорам с Россией готов.

Но если переговоры состоятся, то первая тема, которую с ним намерен обсудить Путин, — конфликт на юго‑востоке Украины. "Если уже с порога будущий президент заявляет о том, что он не собирается исполнять Минские соглашения, то как он собирается решать тогда эту проблему?" — удивлялся российский президент.

В Киеве говорят о том, что пора бы провести новую встречу в нормандском формате. И желательно расширить ее даже не до "пятерки", а до "шестерки" — включив США и Великобританию. Звучали даже примерные сроки нового саммита: июль. Впрочем, на Украине пока продолжается избирательная кампания — теперь в Раду. И до ее завершения договариваться с Зеленским бессмысленно. Даже если бы новый украинский лидер хотел выполнить Минские соглашения, он бы не мог сделать это только силой президентской власти — необходимо иметь коалицию в Раде. И только после этого процесс может сдвинуться с мертвой точки.

Или соглашения, или новая война

Несмотря на временный застой, нормандский формат себя не изжил и заменить его нечем. Попытки расширить круг переговорщиков, как предлагает украинская сторона, за счет США и Великобритании, — это тупиковый путь, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. "Берлин и Париж осознают, что Киев тормозит процесс выполнения Минских договоренностей, но занимают лицемерную позицию, не предъявляя никаких претензий Украине, — говорит собеседник РИА Новости. — Сложность в том, что Киев не хотел и не хочет выполнять Минские договоренности, рассматривая их лишь как временную передышку. Киев не хочет признавать самостоятельность Донбасса".

Надежды на то, что новый украинский президент более конструктивно и прагматично подойдет к решению сложной проблемы юго-востока, пока не оправдываются, продолжает эксперт. "Зеленский повторяет те же лозунги, что и его предшественник. Хочется надеяться, что это временное явление и молодой украинский лидер займет более реалистичную позицию. Но для этого необходимо дождаться выборов в Раду", — отмечает Федоров.

О неоправдавшихся надеждах, возложенных на нового украинского президента, говорит и руководитель Центра евроатлантических исследований и международной безопасности Дипломатической академии МИД России Татьяна Зверева. Она подчеркивает, что основная сложность в том, чтобы определиться со статусом республик ДНР и ЛНР, зафиксировать их права в составе Украины. Пока сдвигов в этом вопросе нет. Впрочем, сам переговорный процесс в минском формате необходим. Но нужен свежий импульс, который вряд ли дадут новые участники.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. 20 мая 2019 © REUTERS / Valentyn Ogirenko Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. 20 мая 2019

"Руководство ФРГ и Франции не очень заинтересовано в том, чтобы привлекать в нормандский формат США. Американцы и так активно пытаются участвовать во всех европейских делах, а сейчас лидеры ЕС стремятся показать, что они сами руководят своей внешней политикой", — отмечает собеседница РИА Новости.

Кроме того, в Вашингтоне открыто говорят, что хотят добиться восстановления контроля Киева над Донбассом без необходимых внутриполитических реформ на Украине, — участие подобного игрока окончательно похоронило бы переговорный процесс, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. На его взгляд, и европейцы не очень готовы оказывать серьезное давление на Киев, потому что действуют в парадигме "Украина — жертва, а Россия — агрессор".

"Есть некоторые позитивные предпосылки для продвижения нормандского формата. В первую очередь это политическое банкротство Порошенко. Выборы президента показали, что ни томос, ни евроинтеграция, ни безвизовый режим с ЕС не способны компенсировать отсутствие мира на Донбассе. Зеленский это прекрасно знает. Он будет предпринимать действия по прекращению конфликта, а прекратить его можно, только проведя внутриполитическую реформу, иначе Донбасс просто не вернется в украинское политическое поле", — отмечает собеседник РИА Новости.