Почему бензин, "дизель" и автогаз становятся роскошью на Украине

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Александр Лесных. В первый день лета вступили в силу ограничения на поставку российского топлива на Украину. Экспорт нефти запрещен полностью, а уголь, "дизель", бензин и сжиженные углеводородные газы (СУГ) можно продавать в соседнюю страну лишь по специальным разрешениям Минэкономразвития. Как Киев надеется выжить без нефти, угля и газа из России — в материале РИА Новости.

Почему бензин подорожает

Об ограничительных мерах в отношении Украины премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 18 апреля. Это ответ на введенные в марте Киевом санкции против российских компаний, бизнесменов, политиков, депутатов и сотрудников силовых структур, которые, как утверждают украинские власти, причастны к инциденту в Керченском проливе.

Кроме того, киевское правительство объявило эмбарго на поставки из России продукции машиностроения, металлообработки, легкой промышленности. Общий объем ограничений, по оценкам российской стороны, только за прошлый год приблизился к 250 миллионам долларов.

По мнению экспертов, запрет поставок российской нефти для Украины наименее болезненный. Дело том, что сырая нефть там не очень нужна: в стране просто не осталось нефтеперерабатывающих заводов, за исключением единственного НПЗ в Кременчуге, принадлежащего группе "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского.

С нефтепродуктами совершенно другая ситуация, поскольку потребности в бензине и дизельном топливе Украина на 80 процентов удовлетворяла за счет импорта из России, Белоруссии и Казахстана.

Официальной информации о квотах, установленных Минэнерго на июнь, нет. Украинские СМИ со ссылкой на источники в российских нефтяных компаниях утверждают, что "Роснефть" в этом месяце сможет продать Украине 50 тысяч тонн дизельного топлива вместо обычных 205 тысяч (средний показатель с января по май). Второй основной поставщик, "Лукойл", снизит экспорт с 20 до 14,9 тысячи тонн.

Таким образом, общий российский импорт сократится в три-четыре раза, из-за чего топливо подорожает. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) уже предупредил об этом, пригрозив участникам рынка "соответствующими мерами" за необоснованное повышение цен.

Не погазуешь

Пять лет назад 95-й бензин на Украине стоил 11 гривен за литр, сейчас — 30 гривен (почти 73 рубля по текущему курсу). Многие автовладельцы переоборудовали машины под сжиженный газ, который гораздо дешевле — 13,5 гривны (33 рубля). Сейчас, по данным Госстата Украины, продажи бензина и автогаза в стране примерно одинаковые: 97,6 тысячи тонн против 84,9 тысячи тонн соответственно.

Однако газ для автомобилей на Украину тоже поступает в основном из России, и на него также введены ограничения. Как сообщают украинские СМИ, июньская квота — 32 тысячи тонн (с января по апрель было 53,5 тысячи в месяц).

В итоге сжиженный газ может стать для украинских автомобилистов такой же роскошью, как и бензин. По словам коммерческого директора "Укргаздобычи" Сергея Федоренко, закупочные цены в последнюю неделю мая уже выросли на треть — до 24,5 тысячи гривен за тонну.

Если информация о квотах на июнь подтвердится, в ближайшие дни автомобильный газ подорожает до 15 гривен за литр, превысив важную психологическую отметку — половину стоимости литра бензина.

"Рынок при всем желании не может позволить себе резких скачков. Два главных ограничителя — конкуренция и покупательская способность. Как только будет расти цена, в той же пропорции будут снижаться и объемы проданного продукта. А у нас зарабатывают в первую очередь на объемах, а не на высокой маржинальности. По автогазу также есть свое ограничение. Если цена на автомобильный газ превышает 50 процентов стоимости бензина, автогаз просто невыгодно покупать", — разъяснил эксперт топливного рынка Алексей Бобанец украинскому изданию "Обозреватель".

Замены не будет

Быстро найти альтернативу российскому топливу не получится, отмечают аналитики. Теоретически наиболее перспективный поставщик — Белоруссия с ее мощными НПЗ. Но белорусы и так почти полностью обеспечивают Украину бензином, и хватит ли у них мощностей еще и на "дизель" — большой вопрос. В любом случае белорусская нефтепереработка полностью зависит от российской нефти, так что украинские эксперты не советуют сильно рассчитывать на этот источник.

Конечно, можно закупать топливо в европейских странах: Польше, Румынии, Венгрии и Италии. Один танкер уже разгрузился в порту Одессы, еще два на подходе.

Однако это решит только проблему номинального дефицита бензина и дизеля. Цены на заправках продолжат расти из-за более дорогой логистики в сравнении с привычным маршрутом из соседней России. Не исключено, что в стране начнется кустарное производство топлива.

Казахстан, поставляющий на Украину и нефтепродукты, и газ, тоже попал под ограничения: квоты предусмотрены и для транзита. Казахстанская компания "Тенгизшевройл" еще 24 мая прекратила отгрузку сжиженного газа — до получения соответствующих квот от российского Минэнерго. В прошлом году из Казахстана на Украину поступило 257 тысяч тонн сжиженного газа.

Импортировать автогаз из других стран нереально — нет инфраструктуры. "Потенциально по морю можно заместить российские и даже белорусские объемы дизельного топлива. Но заместить поставки сжиженного газа из России и Казахстана украинская морская инфраструктура не способна даже на 50 процентов", — отмечают аналитики "Консалтинговой группы А-95".

В результате летом украинских автолюбителей ждет неминуемый скачок цен на топливо. Однако это может оказаться мелочью по сравнению с эффектом для энергетики и металлургии страны от ограничения поставок угля. Только в прошлом году Украина импортировала из России более 15 миллионов тонн угля на 1,8 миллиарда долларов.