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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, как путешествуют российские пенсионеры

Вчера, 12:01
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© Flickr / pedrosimoes7Туристы
Туристы
© Flickr / pedrosimoes7
МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Каждый пятый российский пенсионер в этом году хотел бы отправиться в путешествие по стране или за рубеж, сообщает АТОР.
Крупная исследовательская компания провела опрос жителей городов с населением от 100 тысяч человек в возрасте от 60 до 75 лет. Им задавали вопросы о пяти главных целях на предстоящий год.
С момента последнего опроса в 2015 году с 15% до 19% выросла доля респондентов, включивших турпоездку в перечень важных планов на ближайшие месяцы. Чаще всего пенсионеры планируют путешествие по России – таких 12% от общего числа опрошенных. В тур за рубеж готовятся отправиться еще 6%.
Молодые россияне путешествуют чаще пожилых: в прошлом году среди опрошенных в возрасте от 16 до 59 лет турпоездки по стране совершили 16%, а за пределы России и СНГ – 8%.
Примерно четверть пенсионеров, отправляющихся в тур, - одинокие. Отдельно от взрослых детей проживает 19% опрошенных, а около 16% путешественников - родители взрослых детей, проживающих вместе с ними в одном доме.
Согласно данным исследования, самый популярный вид отдыха у путешествующих в возрасте 60-75 лет - это поездка в санаторий, так ответили 27% опрошенных. Чуть менее востребованы экскурсионные туры и отдых на курорте (такой ответ выбрали по 17% респондентов).
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