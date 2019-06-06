Эксперты рассказали, как путешествуют российские пенсионеры

МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Каждый пятый российский пенсионер в этом году хотел бы отправиться в путешествие по стране или за рубеж, Каждый пятый российский пенсионер в этом году хотел бы отправиться в путешествие по стране или за рубеж, сообщает АТОР.

Крупная исследовательская компания провела опрос жителей городов с населением от 100 тысяч человек в возрасте от 60 до 75 лет. Им задавали вопросы о пяти главных целях на предстоящий год.

С момента последнего опроса в 2015 году с 15% до 19% выросла доля респондентов, включивших турпоездку в перечень важных планов на ближайшие месяцы. Чаще всего пенсионеры планируют путешествие по России – таких 12% от общего числа опрошенных. В тур за рубеж готовятся отправиться еще 6%.

Молодые россияне путешествуют чаще пожилых: в прошлом году среди опрошенных в возрасте от 16 до 59 лет турпоездки по стране совершили 16%, а за пределы России и СНГ – 8%.

Примерно четверть пенсионеров, отправляющихся в тур, - одинокие. Отдельно от взрослых детей проживает 19% опрошенных, а около 16% путешественников - родители взрослых детей, проживающих вместе с ними в одном доме.