7 июня: Третье обретение главы Иоанна Предтечи

Третье обретение главы Иоанна Предтечи

Иоанн Креститель - самый чтимый в христианском мире святой после Девы Марии, в истории мученической кончины которого, рассказанной евангелистами Матфеем (Мф. 14, 1-12) и Марком (Мк. 6, 14-29), веками черпало вдохновение все европейское искусство.

Пророк, предсказавший пришествие Мессии, жил в пустыне аскетом, проповедовал крещение покаяния, крестил в водах Иордана Иисуса Христа и был обезглавлен из-за козней любовницы тетрарха Галилеи Ирода Антипы, который увел ее у законного мужа Ирода Филиппа, и ее дочери Саломеи. Иоанн обличал тетрарха, за что попал в тюрьму (Мф. 14:3-5, Мк. 6:17-20). А Саломея, которая в день рождения правителя "плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним", в награду, по наущению матери, попросила голову Иоанна Крестителя. "Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей" (Мк. 6:26). В темницу был отправлен оруженосец, который отрубил пророку голову и, принеся ее на блюде, отдал Саломее, а та "отдала ее матери своей". (Мф. 14:6-12, Мк. 6:21-29).

По преданию, тело Иоанна Крестителя его ученики похоронили в самарийском городе Севастии, а голова была "сокрыта Иродиадой в бесчестном месте". Но благочестивая Иоанна, жена царского домоправителя Хузы, о которой упоминает евангелист Лука (Лк. 8:3), выкрала ее, положила в глиняный сосуд и погребла на Елеонской горе, в одном из поместий Ирода.

История этой реликвии неясна до сих пор. Мусульмане считают, что она хранится в мечети Омейядов в Дамаске, католики – в римской церкви Сан-Сильвестро-ин-Капите. Встречаются упоминания о частях черепа, находящихся в соборе Амьена во Франции, в турецкой Антиохии и даже в одном из монастырей в Армении.

Церковное предание православной церкви рассказывает о трех обретениях главы Иоанна Крестителя – в IV, V и в IX веках – и в честь каждого установлено отдельное празднование.

К IV веку поместье, где был захоронен сосуд со святыней, перешло во владение к вельможе Иннокентию, который начал строить там церковь. Когда копали ров для фундамента, сосуд нашли — так произошло первое обретение с главы Иоанна Крестителя.

Иннокентий хранил найденную святыню с величайшим благоговением, но перед смертью, боясь, как бы она не подверглась поруганию, снова зарыл ее на том самом месте, где нашел. После его кончины построенный им храм пришел в запустение и разрушился. И только в дни царствования Константина Великого реликвию нашли два инока, пришедшие в Иерусалим поклониться святым местам. Они положили находку в мешок и взяли с собой, но в пути, устав, дали нести ее совершенно незнакомому горшечнику. Тогда, по преданию, сам Предтеча явился ему и велел оставить нерадивых монахов, что он и сделал, унеся святыню с собой.

Всю жизнь он бережно хранил ее, каждый день возжигал перед ней светильники и молился, а перед смертью положил ее в водонос, запечатал и передал своей сестре, завещав бережно хранить, а умирая передать благочестивому христианину.

С тех пор реликвия переходила из рук в руки, пока не попала к священнику-арианину Евстафию, который, вынужденный бежать из Емессы, где он жил, закопал святыню в пещере. Позднее над пещерой возник монастырь, и в 452 году иноки нашли святыню и перенесли сначала в Емессу, а потом в Константинополь. Это обретение стало праздноваться как второе.

Теперь на месте тех событий стоит часовня Обретения главы Иоанна Предтечи Елеонского Спасо-Преображенского монастыря. Само место, где некогда лежала святыня, представляет собой углубление в полу часовни, выложенное цветной мозаикой, обнесенное легким металлическим ограждением с иконой "Обретения главы святого Иоанна Крестителя".