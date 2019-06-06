Межгосударственные отношения России и Словакии

Дипломатические отношения между Россией и Словакией установлены в день образования Словацкой Республики – 1 января 1993 года (дипотношения между СССР и Словакией поддерживались в 1939-1941 годах). 26 августа 1993 года был подписан Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Словацкой Республикой.

В апреле 2010 года Словакию с официальным визитом посетил президент России Дмитрий Медведев. Состоялись переговоры с президентом Словакии Иваном Гашпаровичем. Медведев встретился также с председателем правительства Словакии Робертом Фицо и председателем Национального совета республики Паволом Пашкой.

Дмитрий Медведев также вручил государственные награды ветеранам-участникам боев за освобождение Словакии, возложил венок к Мемориалу советским воинам-освободителям на горе Славин и присутствовал на концерте, посвященном 65-й годовщине освобождения Братиславы от гитлеровских оккупантов.

Президент Словакии Иван Гашпарович посетил Россию в ноябре 2006 года . В рамках визита состоялись переговоры с Владимиром Путиным.

Дважды Иван Гашпарович принимал участие в торжествах по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве – в мае 2005 года и в мае 2010 года, а также посетил Зимние Олимпийские игры в Сочи в феврале 2014 года

На уровне глав правительств состоялись визиты в Словакию председателя правительства России Виктора Зубкова (2008) и председателя правительства России Владимира Путина (2011).

Председатель правительства Словакии Роберт Фицо находился с визитами в Москве в 2007 года, дважды в 2009 году (в январе в ходе урегулирования "газового кризиса" и ноябре с кратким рабочим визитом).

В 2015 году Роберт Фицо посетил торжества в Москве 9 мая, а также 1-2 июня состоялся его официальный визит в Россию. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались ключевые вопросы двустороннего взаимодействия. Состоялся также обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня.

В августе 2016 года председатель правительства Словакии Роберт Фицо вновь посетил Россию . В Кремле прошли переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

5 июня 2019 года премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини прибыл с визитом в Россию . В этот же день состоялась его встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Регулярны контакты руководителей внешнеполитических ведомств. 17 февраля 2018 министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров побеседовал с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком "на полях" 54-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

9 октября 2018 глава МИД Словакии Мирослав Лайчак посетил Москву с рабочим визитом. Состоялись переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Лайчак выступил с лекцией в МГИМО (У) МИД России, ему был вручен диплом "Почетный доктор МГИМО".

19 февраля 2019 года министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак посетил Россию в качестве действующего председателя ОБСЕ.

Ежегодно проводятся межмидовские консультации.

Укрепляются межпарламентские связи. В ноябре 2017 года состоялся официальный визит в Россию главы Национального совета Словакии Андрея Данко . В рамках визита он выступил в Государственной Думе, встретился с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко

13 февраля 2019 года в Сочи состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с председателем Национального совета Словакии Андреем Данко. Ранее Данко встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным

На фоне обострения противоречий Запада с Россией вследствие политического кризиса на Украине словацкое руководство, публично декларируя критический подход к санкционному давлению на Россию по линии ЕС и призывы к его снижению и придерживаясь в целом взвешенных подходов к ситуации на Украине, тем не менее фактически свернуло механизмы двустороннего экономического сотрудничества. Братислава поддержала санкции в отношении отдельных представителей российских властей и бизнес-сообщества. Словацкая сторона консолидировано голосовала за введение пакета секторальных экономических санкций ЕС в отношении России.

На фоне стабильного сокращения объемов российско-словацкой торговли в течение нескольких лет (с 9,87 миллиарда долларов в 2012 году до 4,2 миллиарда долларов в 2016 году) в 2017 году, по данным ФТС, товарооборот вырос на 26,4% и составил 5,26 миллиарда долларов

По итогам 2018 года товарооборот России и Словакии составил 5,98 миллиарда долларов (+13,7%), в том числе российский экспорт – 3,79 миллиарда долларов и импорт – 2,19 миллиарда долларов.

Основу российского экспорта в эту страну составляют энергоносители и минеральное сырье, в том числе природный газ, нефть, ядерное топливо, каменный уголь, железная руда. Россия обеспечивает 98% словацких потребностей в газе, 99% – в нефти, 100% – в ядерном топливе. Словакия поставляет в Россию главным образом автомобили, электрические машины, оборудование, бумажную и полиграфическую продукцию, лекарственные препараты, солод, товары широкого потребления.

Продуктивно работает российско-словацкая Межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, ее очередное XIX заседание состоится 15-16 октября 2018 года в Словакии. Реализуются проекты в сфере энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства.

В России действует более 60 совместных предприятий с участием словацкого капитала, в Словакии зарегистрировано около 120 предприятий с российским капиталом.

Традиционно на высоком уровне находится сотрудничество в сфере атомной энергетики. В 2014 году был подписан очередной долгосрочный контракт о поставках ядерного топлива на период до 2021 года на все действующие энергоблоки словацких АЭС. ЗАО "Атомстройэкспорт" в качестве субподрядчика принимает участие в сооружении реакторной части 3 и 4 блоков АЭС "Моховце".

Договорно-правовая база российско-словацких отношений насчитывает около сотни документов межгосударственного и межправительственного уровня.

Действует более 50 соглашений , заключенных между субъектами Российской Федерации, местными администрациями, а также министерством экономики Словакии. Работу по упрочению контактов по линии регионов и городов-побратимов ведут Международная ассоциация "Породненные города" и Ассоциация городов и деревень Словакии.

Развивается сотрудничество в области культуры, науки и образования. С 2001 года в Братиславе успешно работает Российский центр науки и культуры . Поддерживаются межвузовские контакты и научные связи.