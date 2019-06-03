Медведев обсудит с премьером Словакии проекты в энергетике и промышленности

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 июня в Москве обсудит со словацким коллегой Петером Пеллегрини проекты в энергетике, включая атомную, а также в промышленности и в инфраструктуре, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
"Дмитрий Медведев и премьер министр Словакии обсудят 5 июня в Москве взаимодействие в торгово-экономической сфере с упором на совместные проекты в энергетике. Председатель правительства РФ проведет переговоры с председателем правительства Словацкой Республики Петером Пеллегрини, который посетит Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
Указывается, что главы правительств обсудят состояние и перспективы российско-словацкого взаимодействия в торгово-экономической сфере с упором на совместные проекты в энергетике, включая атомную, в промышленности и в инфраструктуре, а также культурно-гуманитарное сотрудничество. Кроме того, по итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.