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РИА Новости

Медведев обсудит с премьером Словакии проекты в энергетике и промышленности

Вчера, 11:05
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 июня в Москве обсудит со словацким коллегой Петером Пеллегрини проекты в энергетике, включая атомную, а также в промышленности и в инфраструктуре, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
"Дмитрий Медведев и премьер министр Словакии обсудят 5 июня в Москве взаимодействие в торгово-экономической сфере с упором на совместные проекты в энергетике. Председатель правительства РФ проведет переговоры с председателем правительства Словацкой Республики Петером Пеллегрини, который посетит Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
Указывается, что главы правительств обсудят состояние и перспективы российско-словацкого взаимодействия в торгово-экономической сфере с упором на совместные проекты в энергетике, включая атомную, в промышленности и в инфраструктуре, а также культурно-гуманитарное сотрудничество. Кроме того, по итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.
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СловакияРоссияЭкономика
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