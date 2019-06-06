6 июня в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина в России и в мире отмечается День русского языка

Решение о проведении Дня русского языка, как одного из официальных языков ООН, было впервые принято на заседании Департамента общественной информации Секретариата ООН в 2010 году, накануне Международного дня родного языка, в рамках программы развития многоязычия и сохранения культурного многообразия. Одной из целей этой программы является поддержание равноправия всех шести официальных языков ООН (английского, арабского, испанского, китайского, русского и французского), а также повышение информированности об истории и культуре каждого из языков.

6 июня 2011 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о ежегодном праздновании Дня русского языка в России.

Праздник был учрежден для сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов РФ, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.

Русский язык – один из крупнейших языков мира. По численности говорящих русский язык занимает шестое место в мире (после английского, китайского, хинди, испанского и арабского); по степени распространенности – восьмое место (после китайского, испанского, английского, арабского, хинди, бенгали и португальского).

По использованию в интернете русский язык стоит на втором месте. Это один из самых переводимых языков в мире. Среди языков, на которые переводится большинство книг, русский занимает седьмое место. Среди языков, с которых чаще всего переводят, русский стоит на четвертом месте.

Русский имеет статус государственного и официального языка в России, Белоруссии, официального языка учреждений – в Казахстане, Киргизии и др.

Русский язык является официальным или рабочим языком в ряде международных организаций – ООН и некоторых ее дочерних организациях, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Содружества Независимых Государств (СНГ), Единого экономического пространства (ЕЭП), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Секретариата Договора об Антарктике (СДА) и др.

В настоящее время на русском языке говорят 146 миллионов граждан Российской Федерации и еще 127 миллионов – за рубежом. На Украине на русском языке говорят 36,8 миллиона человек, в Казахстане – 13,5 миллиона, в Узбекистане – 11,8 миллиона, в Белоруссии – 9,3 миллиона, в Польше – 5,5 миллиона, в Германии – 5,4 миллиона, в Азербайджане – 4,9 миллиона, в США – 3,5 миллиона, в Киргизии – 2,7 миллиона, в Таджикистане – 2,5 миллиона, в Грузии – 2,4 миллиона, в Армении – 2,1 миллиона, в Болгарии и Чехия – по 2 миллиона, в Эстонии – 1,95 миллиона, в Латвии – 1,8 миллиона, в Молдавии – 1,7 миллиона, в Сербии – 1,4 миллиона, в Словакии и Литве – по 1,3 миллиона, в Монголии – 1,2 миллиона, в Израиле – 1 миллион, в Туркмении – 0,9 миллиона, в Китае – 0,7 миллиона, в Приднестровье – 0,5 миллиона, в Абхазии – 0,45 миллиона. Кроме того, в Канаде, Австралии и Новой Зеландии – 4,1 миллиона, в Азии – 2,7 миллиона, на Ближнем Востоке и в Северной Африке – 1,3 миллиона, в Латинской Америке – 0,2 миллиона, в Африке к югу от Сахары – 0,1 миллиона.

Одним из важнейших инструментов расширения международного культурно-гуманитарного сотрудничества России с другими странами является поддержка и продвижение русского языка за рубежом.

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству – Россотрудничество и его зарубежные представительства ежегодно организуют и проводят культурно-просветительские, образовательные и научно-методические мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и стимулирование интереса зарубежных граждан к его изучению, на поддержку национальной русистики и повышение уровня преподавания русского языка в странах пребывания.

Мероприятия, посвященные Дню русского языка, проходят по всему миру.

В Москве ежегодно проводится книжный фестиваль "Красная площадь" , приуроченный ко Дню русского языка и дню рождения Пушкина. В 2018 году рамках фестиваля состоялось более 500 мероприятий, гостями книжного форума стали более 250 тысяч человек. МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером книжного фестиваля.

В 2019 году фестиваль проходит с 1 по 6 июня 2019 года, в его программе более 500 событий. Кульминацией фестиваля станут юбилейные торжества 6 июня. В день 220-летия со дня рождения Александра Пушкина по сложившейся традиции лучшим молодым писателям и поэтам России будет вручена литературная премия "Лицей".

Фестиваль завершится концертом Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко "Пушкин-гала".