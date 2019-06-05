Крупнейшие полигоны отходов в Дзержинске ликвидируют в апреле 2020 года

В Подмосковье за пять лет были закрыты 24 полигона с отходами

За пять лет в Подмосковье были закрыты 24 полигона с отходами, заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган в своем выступлении на форуме "Экология Подмосковья".