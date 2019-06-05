Крупнейшие полигоны отходов в Дзержинске ликвидируют в апреле 2020 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Полигон ТБО "Игумново", шламонакопитель "Белое море" и свалка химических отходов "Черная дыра" в Нижегородской области будут ликвидированы менее чем через год - в апреле 2020 года, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава региона Глеб Никитин.
"В Нижегородской области не могло не быть экологических проблем, потому что это регион с большим количеством промышленных предприятий, и накопленный экологический ущерб огромен. В первую очередь мы говорим о Дзержинске, где находятся самые крупные полигоны отходов. Они должны быть утилизированы в апреле 2020 года", - сказал Никитин.
По его словам, большинство работ по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба идут с опережением графика.
"Сейчас на шламонакопителе "Белое море" завершается укладка специальных изолирующих материалов, которые в 20-х числах июня начнут покрывать подобием рулонного газона. Таким образом, там получится что-то похожее на большую зеленую лужайку, как и запланировано проектом рекультивации", - рассказал глава региона.
Он отметил, что на свалке химотходов "Черная дыра" уже смонтировано все необходимое оборудование, проведены пусконаладочные работы. "Это уникальная технология, при которой обычный песок смешивается с составляющим свалки, затем все это несколько раз обрабатывается очень высокими температурами. И тот песок, который выходит из зольной печи, является полностью обезвреженным", - рассказал губернатор.
Говоря об "Игумново" - одном из крупнейших полигонов ТБО в Европе, Никитин отметил, что сейчас он уже не функционирует, но ранее, на протяжении многих лет, работал без каких-либо систем фильтрации и в силу своего масштаба стал очень опасным объектом. "На данный момент на полигоне "Игумново" уже сформирован песчаный слой, в ближайшее время будут начаты работы по формированию системы сбора фильтрата. Эта опасная жидкость, которая раньше могла попасть в почву, будет очищаться до состояния обычных сточных вод", - пояснил Никитин.
Он подчеркнул, что опыт рекультивации нижегородских объектов накопленного экологического ущерба планируют использовать при ликвидации других объектов по всей России.
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