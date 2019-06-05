Никитин: Нижегородская область планирует подписать 13 соглашений на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Нижегородская область планирует подписать 13 соглашений во время Петербургского международного экономического форума, заявил РИА Новости в рамках ПМЭФ глава региона Глеб Никитин.

"У нас максимально насыщенная программа, в планах - 13 соглашений с потенциальными инвесторами и компаниями-резидентами Нижегородской области. В числе подписантов "МегаФон", ВТБ, Российский экологический оператор, ВЭБ.РФ, "Яндекс" и другие", - сказал Никитин.

Он отметил, что каждое соглашение предусматривает сотрудничество при реализации конкретных проектов.

"Например, одно из соглашений будет подписано с мобильным оператором "МегаФон" по развитию мобильной информационно-коммуникационной сети. Это инвестиции компании в мобильную связь и в качество связи в Нижегородской области, что особенно актуально с точки зрения удовлетворения жалоб и чаяний людей", - сказал Никитин.

По его словам, "МегаФон" планирует инвестировать в Нижегородской области в развитие информационно-телекоммуникационных технологий в 2019 году около 1,2 миллиарда рублей.

"Мы намерены подписать соглашения с институтами развития, в частности с Российским экологическим оператором. Это компания, которая призвана осуществлять поддержку реформы по обращению с отходами в регионах. У нас есть перспективные проекты, при планировании которых мы надеемся на помощь РЭО. Мы хотим попасть в пилотные проекты по финансовой поддержке новых мусороперерабатывающих комплексов в Арзамасском и Уренском районах и в Навашине. Проекты строительства планируется осуществить в рамках концессионных соглашений. Ориентировочный объем инвестиций составит около 3 миллиардов рублей", - сказал губернатор.

Он также отметил, что планируется подписать соглашение с ВЭБ.РФ по развитию транспортной системы Нижегородской области, которая включает в себя модернизацию трамвайной сети и обновление парка автобусов.

"Мы намерены подписать соглашение с компанией "Т-плюс", которое касается модернизации коммунальной инфраструктуры в Нижнем Новгороде. Компания планирует вложить средства в модернизацию системы городского теплоснабжения. Так, в рамках соглашения планируется провести техническое перевооружение Сормовской ТЭЦ", - рассказал глава региона.

Еще одно соглашение будет подписано между правительством Нижегородской области и "Яндексом" по взаимодействию в обучении школьников основам программирования. В августе 2018 года в Нижнем Новгороде открылся "Яндекс.Лицей". В планах на будущий учебный год – реализовать проект "Яндекс.Лицей" еще в шести городах региона и еще на одной площадке в Нижнем Новгороде.

"Кроме того, мы продолжаем серию подписаний соглашений с другими регионами страны. Например, по тиражированию опыта Нижегородской области по работе HR-портала для госслужащих "Команда правительства" с Республикой Саха и Ямало-ненецким автономным округом", - отметил Никитин.

В свою очередь Нижегородская область, по его словам, намерена использовать опыт Москвы, подписав соглашение о сотрудничестве при осуществлении закупок в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы "Портал поставщиков".

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.

Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.