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РИА Новости
Краснодарский край

Кубань может увеличить господдержку аграриям с передовыми разработками

Вчера, 23:57
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КРАСНОДАР, 5 июн — РИА Новости. Краснодарский край готов увеличить господдержку аграриев, которые будут использовать передовые научные разработки, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.
Уточняется, что меры поддержки сельхозпроизводителей и развитие экспорта обсудили на краевом совещании, которое провел в среду губернатор.
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"Мы должны максимально сделать так, чтобы труд ученых был реализован в поле. Если жестко следовать их рекомендациям, сможем получить пшеницу не только третьего класса, но со временем и второго. Кубань в свою очередь готова увеличить господдержку аграриев, которые будут использовать передовые научные разработки, заключать соответствующие соглашения с научным центром и университетом", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Глава региона отметил, что в рамках нацпроекта краю предстоит нарастить объем экспорта до 3,8 миллиарда долларов. Особым спросом на мировом рынке пользуются ценные сорта пшеницы – второго и третьего классов.
"В прошлом году аграрии края собрали 1,3 миллиона тонн пшеницы третьего класса, это всего 15% от общего объема. Уверен, мы можем больше. Качественная пшеница – это другая экономика для хозяйств, это большая прибыль", – заявил Кондратьев.
По его словам, для повышения качества зерна нужно, прежде всего, использовать семена высокой репродукции. Кубанскими учеными разработано достаточно таких сортов.
Как добавили в ведомстве, спикер регионального парламента Юрий Бурлачко отметил, что инициатива о внесении изменений в порядок предоставления субсидий будет рассмотрена на одной из ближайших сессий законодательного собрания края. Отмечается, что особое внимание в крае уделят и поддержке хозяйств, которые готовы экспортировать не сырье, а продукты переработки.
По поручению губернатора краевой минсельхоз будет оказывать таким предприятиям максимальное сопровождение, в том числе продвигать их продукцию на выставках, консультировать по вопросам заключения международных соглашений, уточнили в ведомстве.
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