На юге Москвы потушили пожар в складском здании

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорание в складском здании на юге Москвы на 100 квадратных метрах, сообщает пресс-служба столичного МЧС.

По данным ведомства, в 21.52 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Дорожная, владение 3, корпус 4 "Б", где происходило возгорание на втором этаже складского здания. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.