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РИА Новости

На юге Москвы потушили пожар в складском здании

Вчера, 23:49
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорание в складском здании на юге Москвы на 100 квадратных метрах, сообщает пресс-служба столичного МЧС.
По данным ведомства, в 21.52 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Дорожная, владение 3, корпус 4 "Б", где происходило возгорание на втором этаже складского здания. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
"Принятыми мерами в 23.14 пожар был локализован, а в 23.18 - ликвидирован", - говорится в сообщении.
Сведений о пострадавших не поступало.
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МЧСМоскваПроисшествия
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