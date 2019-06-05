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РИА Новости
Ситуация в Судане

СМИ: сторонники экс-президента Судана попытались освободить его из тюрьмы

Вчера, 23:43
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© AFP 2019 / Ashraf ShazlyЭкс-президент Судана Омар аль-Башир
Экс-президент Судана Омар аль-Башир
© AFP 2019 / Ashraf Shazly
Экс-президент Судана Омар аль-Башир . Архивное фото
КАИР, 5 июн — РИА Новости. Сторонники бывшего президента Судана Омара аль-Башира попытались штурмом взять тюрьму Кобер в столице страны, чтобы освободить его, сообщает телеканал "Аль-Арабия Хадас" со ссылкой на свои источники.
Согласно данным источников телеканала в органах безопасности, свыше 100 человек из "отрядов верных бывшему режиму" ранним утром в среду атаковали тюрьму Кобер, в которой содержатся экс-президент и его ближайшее окружение. Собеседник СМИ, отметил, что охране тюрьмы удалось отразить нападение и арестовать некоторых участников неудавшегося штурма.
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Отстраненный от власти президент Судана Омар аль-Башир в середине апреля был переведен из-под домашнего ареста в хартумскую тюрьму Кобер, расположенную в Хартуме.
Арестованы были также свыше десяти других высокопоставленных деятелей и соратников Омара аль-Башира.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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Ситуация в СуданеСуданВ мире
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