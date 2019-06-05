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РИА Новости

На юге Москвы загорелось складское здание

Вчера, 23:33
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пожар произошел в складском здании на юге Москвы на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба столичного МЧС.
Согласно данным ведомства, в 21.52 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Дорожная, владение 3, корпус 4 "Б", где, по предварительной информации, происходит возгорание на втором этаже двухэтажного складского здания.
"Площадь пожара около 100 квадратных метров. На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.
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МЧСМоскваПроисшествия
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