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РИА Новости
Ситуация в Судане

Британия отозвала часть сотрудников посольства в Судане

Вчера, 23:32
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкМитинг в Хартуме
Митинг в Хартуме
© РИА Новости / Салих Башир
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Митинг в Хартуме. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Великобритания приняла решение отозвать часть персонала своего посольства в Судане из-за ситуации в стране, говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.
"МИД рекомендует не совершать поездки в остальную часть Судана, включая Хартум. Если вы (находитесь – ред.) в Судане, вам следует тщательно подумать, есть ли у вас существенная необходимость оставаться, и рассмотреть возможность выезда из страны коммерческими способами. По состоянию на 5 июня 2019 года, было принято решение отозвать вспомогательный персонал посольства Великобритании и членов их семей из Судана", - говорится в заявлении.
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В Судане военные заявили о готовности к переговорам с оппозицией
Кроме того, МИД Великобритании призвал своих подданных, находящихся в Судане, избегать мест протестов и скопления большого количества людей и внимательно следить за развитием событий в стране.
Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.
Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции и призвала к массовым протестам по всей стране и к немедленному уходу военного совета из власти. Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Армия призвала к продолжению диалога с силами политической оппозиции, заявив, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, и пообещала разрешить протестующим вернуться на столичную площадь.
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
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Посольство России в Судане работает в штатном режиме
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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