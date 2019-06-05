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РИА Новости

Судья по делу арестованной в США Осиповой отказался брать самоотвод

Вчера, 23:28
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Судья Эрик Мелгрен по делу россиянки Богданы Осиповой (Мобли), которую присяжные в США признали виновной в похищении собственных детей, отклонил ходатайство защиты о его самоотводе.
Ранее Осипова через адвоката заявила, что закон требует от судьи устраниться от дела, если его беспристрастность может быть поставлена под сомнение. Основание для подобных сомнений защита видела в переписке судьи с матерью обвиняемой, в ходе которой он заявил, что если Осипова до приговора не вернет детей в США, как предписал суд, впоследствии приговор изменить будет нельзя. Адвокат утверждал, что судья угрожал вынести суровый приговор, если россиянка не вернет детей.
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"В письме (судьи) не было указано, каким будет приговор в любом случае, поэтому утверждение о том, что суд определил тяжесть ее приговора до рассмотрения методических рекомендаций, является фактически неточным", - говорится в решении судьи, опубликованном в базе данных.
Мелгрен отметил, что переписка с матерью Осиповой касалась лишь "процедурных и общих вопросов", в частности даты вынесения приговора. Он указал, что защита не привела доводов в пользу того, что такая переписка могла быть свидетельством предвзятости, которая бы послужила поводом для самоотвода судьи.
Приговор Осиповой назначен на 6 июня в городе Уичито, штат Канзас. Самоотвод судьи мог отложить процесс на неопределенное время. Ранее присяжные признали Осипову виновной в похищении детей родителем и в двух пунктах шантажа, ей грозит многолетнее тюремное заключение.
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У Осиповой двойное гражданство РФ и США. В 2014 году годовалая на тот момент дочь Осиповой была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью. Россиянка вернулась тогда на родину из США, где суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России.
В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в США, где и была задержана правоохранительными органами. Согласно решению американского суда, две малолетние дочери, которые являются гражданками России и США, после развода родителей должны были остаться с отцом. Отец детей выступил на процессе как свидетель обвинения.
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Богдана ОсиповаСШАВ мире
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