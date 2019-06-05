Судья по делу арестованной в США Осиповой отказался брать самоотвод

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Судья Эрик Мелгрен по делу россиянки Богданы Осиповой (Мобли), которую присяжные в США признали виновной в похищении собственных детей, отклонил ходатайство защиты о его самоотводе.

Ранее Осипова через адвоката заявила, что закон требует от судьи устраниться от дела, если его беспристрастность может быть поставлена под сомнение. Основание для подобных сомнений защита видела в переписке судьи с матерью обвиняемой, в ходе которой он заявил, что если Осипова до приговора не вернет детей в США, как предписал суд, впоследствии приговор изменить будет нельзя. Адвокат утверждал, что судья угрожал вынести суровый приговор, если россиянка не вернет детей.

"В письме (судьи) не было указано, каким будет приговор в любом случае, поэтому утверждение о том, что суд определил тяжесть ее приговора до рассмотрения методических рекомендаций, является фактически неточным", - говорится в решении судьи, опубликованном в базе данных.

Мелгрен отметил, что переписка с матерью Осиповой касалась лишь "процедурных и общих вопросов", в частности даты вынесения приговора. Он указал, что защита не привела доводов в пользу того, что такая переписка могла быть свидетельством предвзятости, которая бы послужила поводом для самоотвода судьи.

Приговор Осиповой назначен на 6 июня в городе Уичито, штат Канзас. Самоотвод судьи мог отложить процесс на неопределенное время. Ранее присяжные признали Осипову виновной в похищении детей родителем и в двух пунктах шантажа, ей грозит многолетнее тюремное заключение.

У Осиповой двойное гражданство РФ и США. В 2014 году годовалая на тот момент дочь Осиповой была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью. Россиянка вернулась тогда на родину из США, где суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России.