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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Ульяновский "Авиастар-СП" намерен выпускать до 18 Ил-76МД-90А в год

Вчера, 23:13
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76МД-90А
Самолет Ил-76МД-90А
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Самолет Ил-76МД-90А. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Ульяновское самолетостроительное предприятие "Авиастар-СП" намерено выпускать до 18 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А в год, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава региона Сергей Морозов.
"С июня текущего года на авиационном заводе введут в эксплуатацию поточную линию сборки, это позволит в краткосрочной перспективе перейти к серийному выпуску Ил-76МД-90А, а в дальнейшем - выпускать до 18 машин в год", - сказал Морозов.
Ил-76МД-90А разработан ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" и является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и "стеклянная" кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования. Замена штатных двигателей Д-30КП2 на значительно более современные ПС-90А-76, установка модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширяют эксплуатационные возможности воздушного судна.
Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А
Вчера, 23:07
Ульяновский "Авиастар-СП" планирует в 2019 году сдать шесть Ил-76МД-90А
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Ульяновская область
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