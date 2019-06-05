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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В Димитровграде в сентябре откроется центр медицинской радиологии

Вчера, 23:11
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России в Димитровграде примет первых пациентов в сентябре, сообщил РИА Новости губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Сейчас все корпуса центра полностью готовы, установлено все медицинское оборудование, проходит его апробация. Мы движемся в соответствии с дорожной картой по запуску центра… Ориентировочно первых пациентов центр примет в сентябре", - сказал Морозов.
Он добавил, что после регистрации государственного права собственности планируется приступить к лицензированию центра. "Мы должны получить лицензию на медицинскую и фармацевтическую деятельность, на работу с радиоактивными источниками. После получения всех разрешительных документов во второй половине 2019 года центр сможет начать работу", - уточнил Морозов.
Кроме того, по его словам, сейчас в центр активно подбирается медицинский персонал. "Часть специалистов уже подобрана. Студенты МИФИ уже сейчас проходят в центре стажировку. К нам едут квалифицированные специалисты из Казани, Питера, Омска. Штатная численность работников центра - почти 1,5 тысячи человек", - сказал Морозов.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Вчера, 23:09
Ульяновский губернатор намерен заменить правительство проектными офисами
Реализация проекта по созданию центра ядерной медицины стартовала в Ульяновской области в 2010 году. Предполагается, что в медицинском центре будет проводиться как первоначальная диагностика онкологических заболеваний, так и лечение с помощью радиоактивных фармпрепаратов. Учреждение будет обслуживать как жителей Ульяновской области, так и пациентов из других регионов России. Центр медицинской радиологии станет первым в России и самым крупным в Европе комплексом замкнутого цикла ядерной медицины. На его строительство выделен 21 миллиард рублей.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Ульяновская область
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