Ульяновский губернатор намерен заменить правительство проектными офисами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. В Ульяновской области планируется изменить систему управления, заменив правительство региона проектными офисами, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава области Сергей Морозов.

"Совсем скоро мы попытаемся поменять модель управления регионом, уйдя от системы правительства. Мы надеемся ликвидировать правительство как организационно-управленческую структуру, перейдя на проектные офисы. Это даст возможность нам действительно видеть, насколько чиновники умеют работать, отталкиваясь от тех целей, которых они должны достичь", - сказал Морозов.

По его словам, традиционные институты управления теряют эффективность, не соответствуют требованиям времени и амбициозным задачам развития Ульяновской области и страны в целом. "К сожалению, эти структуры нацелены не на оперативное реагирование на изменяющуюся ситуацию, а на обслуживание самих себя. Нужна система быстрого реагирования и выработки управленческих решений, а не механического исполнения функций… Необходима оценка КПД органа власти, оценка результата деятельности в сравнении с расходами на обеспечение деятельности на основе лучших российских и международных практик", - считает Морозов.

Отказ от традиционных министерств в пользу проектных офисов, по его словам, является частью новой системы моделирования будущего, разработанной в Ульяновской области, реализацию которой планируется начать с января 2020 года.