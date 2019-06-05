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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Ульяновский губернатор намерен заменить правительство проектными офисами

Вчера, 23:09
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. В Ульяновской области планируется изменить систему управления, заменив правительство региона проектными офисами, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава области Сергей Морозов.
"Совсем скоро мы попытаемся поменять модель управления регионом, уйдя от системы правительства. Мы надеемся ликвидировать правительство как организационно-управленческую структуру, перейдя на проектные офисы. Это даст возможность нам действительно видеть, насколько чиновники умеют работать, отталкиваясь от тех целей, которых они должны достичь", - сказал Морозов.
По его словам, традиционные институты управления теряют эффективность, не соответствуют требованиям времени и амбициозным задачам развития Ульяновской области и страны в целом. "К сожалению, эти структуры нацелены не на оперативное реагирование на изменяющуюся ситуацию, а на обслуживание самих себя. Нужна система быстрого реагирования и выработки управленческих решений, а не механического исполнения функций… Необходима оценка КПД органа власти, оценка результата деятельности в сравнении с расходами на обеспечение деятельности на основе лучших российских и международных практик", - считает Морозов.
Отказ от традиционных министерств в пользу проектных офисов, по его словам, является частью новой системы моделирования будущего, разработанной в Ульяновской области, реализацию которой планируется начать с января 2020 года.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Ульяновская область
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