Макрон почтил память жертв расстрела в Кане в 1944 году

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в церемонии в городе Кан в память участников сопротивления, расстрелянных нацистами 6 июня 1944 года, сообщает радиостанция Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в церемонии в городе Кан в память участников сопротивления, расстрелянных нацистами 6 июня 1944 года, сообщает радиостанция France Info

В день высадки союзных сил гестапо казнило от 70 до 75 участников сопротивления во дворе тюрьмы города Кан. Их тела так и не были найдены.

"Передать память, от поколения к поколению, чтобы огонь сопротивления никогда не угас", - написал Макрон в Twitter

В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии (Франция) был открыт второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя высадка союзников сыграла важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.