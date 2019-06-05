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РИА Новости

Макрон почтил память жертв расстрела в Кане в 1944 году

Вчера, 22:54
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в церемонии в городе Кан в память участников сопротивления, расстрелянных нацистами 6 июня 1944 года, сообщает радиостанция France Info.
В день высадки союзных сил гестапо казнило от 70 до 75 участников сопротивления во дворе тюрьмы города Кан. Их тела так и не были найдены.
Высадка американских военные на десантном корабле на нормандский пляж Омаха во Франции. 6 июня 1944
3 июня, 08:00
Долгожданное открытие Второго фронта
"Передать память, от поколения к поколению, чтобы огонь сопротивления никогда не угас", - написал Макрон в Twitter.
В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии (Франция) был открыт второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя высадка союзников сыграла важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.
По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной Армии на советско-германском направлении.
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