Представитель Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанин опроверг в разговоре с РИА Новости сообщения о его смерти.
Ранее информация о смерти продюсера появилась в нескольких телеграм-каналах.
Вчера, 15:34Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Накануне Алибасова доставили в НИИ имени Склифосовского с ожогами желудка четвертой степени. По словам его сына Бари Алибасова — младшего, продюсер случайно перепутал стаканы и выпил жидкость для очистки труб вместо сока.
Как ранее уточнил врач Виктор Шилов в беседе с агентством, четвертая степень ожога означает проникновение химического вещества практически через все ткани органа.