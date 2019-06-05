Представитель Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера

Бари Алибасов в своей квартире

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанин опроверг в разговоре с РИА Новости сообщения о его смерти.

Ранее информация о смерти продюсера появилась в нескольких телеграм-каналах.

Накануне Алибасова доставили в НИИ имени Склифосовского с ожогами желудка четвертой степени. По словам его сына Бари Алибасова — младшего, продюсер случайно перепутал стаканы и выпил жидкость для очистки труб вместо сока.