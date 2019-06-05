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РИА Новости

Представитель Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера

Вчера, 22:37
32275
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасов в своей квартире
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанин опроверг в разговоре с РИА Новости сообщения о его смерти.
Ранее информация о смерти продюсера появилась в нескольких телеграм-каналах.
Бари Алибасов
Вчера, 15:34
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Накануне Алибасова доставили в НИИ имени Склифосовского с ожогами желудка четвертой степени. По словам его сына Бари Алибасова — младшего, продюсер случайно перепутал стаканы и выпил жидкость для очистки труб вместо сока.
Как ранее уточнил врач Виктор Шилов в беседе с агентством, четвертая степень ожога означает проникновение химического вещества практически через все ткани органа.
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РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Слушайте, ну сколько можно злословить? Случилась беда, человек получил тяжелейшую травму, а здесь народ глумится: каким пьяным надо быть? Да с любым такое могло случиться!
5 июня, 23:01
Руслан Тлеуж
2022000
Вы текст читали? Жидкость была в СТАКАНЕ.
5 июня, 23:12
Clever
2200000
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