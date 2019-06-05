Французы хотели приглашения Путина на торжества в Нормандии, показал опрос

ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Власти Франции должны были пригласить президента РФ Владимира Путина на торжества по случаю 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии, свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой Figaro.

Из 41,8 тысячи респондентов на вопрос "Нужно ли было приглашать Владимира Путина на церемонии по случаю 75-летия высадки?" утвердительно ответили 80,57%. Еще 19,43% опрошенных посчитали, что не нужно было приглашать российского лидера.

Опрос проводится на сайте газеты, принять участие в нем может любой читатель.

Ранее в среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что приглашение на памятные мероприятия в Нормандии по форме и содержанию не предполагало направление официальной делегации из Москвы, Россия будет представлена дипломатом посольства в Париже.

Союзные войска начали высаживаться на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года, открыв "второй фронт" против нацистских войск в Европе. Высадка стала крупнейшей в истории десантной операцией.

Как сообщалось ранее, приглашение президенту РФ Владимиру Путину на торжества в Нормандии не направлялось, поскольку французская сторона будет представлена на уровне премьер-министра. В Елисейском дворце пояснили, что по сложившейся традиции торжественные мероприятия в круглые даты, например, по случаю 70-летия, проходят при участии главы государства, тогда как на 75-летии присутствует глава правительства Франции. В администрации французского премьера - Матиньонском дворце - не ответили на вопрос РИА Новости о том, направлялось ли приглашение главе российского правительства. В то же время, в посольстве РФ в Париже заявляли, что Россия получила циркулярную ноту с приглашением на торжества.

Пять лет назад президент РФ Владимир Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников, в рамках этих мероприятий он провел две беседы с президентом США, этот пост тогда занимал Барак Обама.