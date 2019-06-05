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РИА Новости

Конгрессмены направили Трампу письмо с призывом продлить ДСНВ с Россией

Вчера, 22:20
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© AP Photo / Cliff OwenЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Cliff Owen
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Ряд американских конгрессменов и сенаторов направили письмо президенту США Дональду Трампу с призывом продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок которого истекает в 2021 году.
С таким призывом выступили сенаторы-демократы Боб Менендес, Джек Рид, Марк Уорнер Дик Дербин, а также конгрессмены Элиот Энгел, Адам Смит, Адам Шифф, Питер Висклоски.
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"В письме к президенту Трампу законодатели призывали администрацию лучше защитить архитектуру контроля над вооружениями нашей страны путем продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте сенатора Боба Менедеса.
По их мнению, непродление этого договора будет иметь долгосрочные негативные последствия для США.
ДСНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.
Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок же действия самого договора истекает в 2021 году. Москва неоднократно заявляла о необходимости приступить к переговорам о продлении этого договора. Американская администрация пока не заявила, заинтересована ли она в продлении ДСНВ.
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Договор СНВ-3Дональд ТрампРоссияСШАБезопасностьВ мире
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