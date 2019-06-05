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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Бречалов рассказал о книгах для "полки главы" одной из школ Ижевска

Вчера, 22:10
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлександр Бречалов
Александр Бречалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Александр Бречалов . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Книги Михаила Булгакова, фантаста Александра Беляева и предпринимателя Олега Тинькова могут появиться на "полке главы" в одной из школ Ижевска, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
В мае во время визита в одну из школ Ижевска глава республики Александр Бречалов пообещал создать в ней "полку главы", книги для которой выберет лично.
"Я еще подумаю над этим, потому что там должны быть книги на разный возраст. Но если вспоминать, то с детства я читал, и читал много. "Курочку Рябу" не будем брать, но вот подростковый период - это обязательно "Хроника…" и "Одиссея капитана Блада", все, что фантаст Беляев писал: "Голова профессора Доуэля", "Аэлита", - сказал Бречалов.
По словам главы, в старших классах нужно обязательно прочитать классические произведения, например, "Мертвые души" Николая Гоголя, чтобы через много лет перечитать и понять совсем по-другому.
"Для таких творческих, креативных людей и романтиков, наверное, Булгаков: от "Белой гвардии" до "Собачьего сердца". Обязательно "Мастер и Маргарита". И прочитав это в 11-м классе, совсем по-другому увидишь в 40 лет", - рассказал Бречалов.
Также глава республики отметил, что ему хотелось бы, чтобы старшеклассники читали бизнес-литературу, например, "Сырок" Бориса Александрова.
"Ботаники делают бизнес" - это про Федора Овчинникова. И это не про его проект "Додо пицца", а про его первый проект - книжный магазин на шестом этаже торгового центра в Сыктывкаре. Это уникальный кейс. Книги с Олегом Тиньковым, бизнес-литература. Я уверен, что не только в одной школе сделаем такую классную библиотеку", - заявил Бречалов.
Глава Удмуртской республики Александр Бречалов во время церемонии открытия Никольской улицы в галерее выставочного комплекса Росконгресс в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Удмуртия
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