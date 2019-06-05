Бречалов рассказал о книгах для "полки главы" одной из школ Ижевска

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Книги Михаила Булгакова, фантаста Александра Беляева и предпринимателя Олега Тинькова могут появиться на "полке главы" в одной из школ Ижевска, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

В мае во время визита в одну из школ Ижевска глава республики Александр Бречалов пообещал создать в ней "полку главы", книги для которой выберет лично.

"Я еще подумаю над этим, потому что там должны быть книги на разный возраст. Но если вспоминать, то с детства я читал, и читал много. "Курочку Рябу" не будем брать, но вот подростковый период - это обязательно "Хроника…" и "Одиссея капитана Блада", все, что фантаст Беляев писал: "Голова профессора Доуэля", "Аэлита", - сказал Бречалов.

По словам главы, в старших классах нужно обязательно прочитать классические произведения, например, "Мертвые души" Николая Гоголя, чтобы через много лет перечитать и понять совсем по-другому.

"Для таких творческих, креативных людей и романтиков, наверное, Булгаков: от "Белой гвардии" до "Собачьего сердца". Обязательно "Мастер и Маргарита". И прочитав это в 11-м классе, совсем по-другому увидишь в 40 лет", - рассказал Бречалов.

Также глава республики отметил, что ему хотелось бы, чтобы старшеклассники читали бизнес-литературу, например, "Сырок" Бориса Александрова.