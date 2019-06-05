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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Глава Удмуртии планирует подписать на ПМЭФ одиннадцать соглашений

Вчера, 22:04
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов (слева на первом плане) на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
Глава Удмуртии Александр Бречалов (слева на первом плане) на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Удмуртии Александр Бречалов (слева на первом плане) на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Республика Удмуртия планирует заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 11 соглашений, в том числе с "Росатомом" и агропромышленным комплексом "Комос Групп", сообщил в интервью РИА Новости глава Удмуртии Александр Бречалов.
"Из 11 соглашений, которые планируем подписать, есть и достаточно крупные, например, это и "Росатом", это и "Комос". Это первый инвестконтракт. Сумма более 300 миллиардов 800 миллионов рублей - это только два соглашения из 11", - сказал Бречалов РИА Новости на ПМЭФ.
Глава Удмуртской республики Александр Бречалов во время церемонии открытия Никольской улицы в галерее выставочного комплекса Росконгресс в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
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Как сообщили в региональном правительстве, Бречалов подписал соглашение о сотрудничестве в целях развития и поддержки малого и среднего бизнеса Удмуртской Республики с генеральным директором ООО "Вайлдберриз" (Wildberries) Татьяной Бакальчук.
"Соглашение с Wildberries позволит производственным предприятиям республики продвигать свои товары на российском и международном уровне, а это - рост выручки и, как следствие, увеличение налогов. Сейчас уже 30 поставщиков из Удмуртии работают с Wildberries. Их суммарный оборот по итогам 2018 года составил 362 миллиона рублей, в первом квартале 2019 года продажи выросли на 57% по отношению к аналогичному периоду 2018 года", - передает пресс-служба слова главы Удмуртии.
Wildberries - крупнейший российский интернет-ритейлер. Компания была основана в 2004 году, ее оборот по итогам 2018 года увеличился, по оценке самого онлайн-магазина, на 72% по сравнению с предыдущим годом и достиг 118,7 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. По данным "БИР Аналитик", основатель Wildberries Татьяна Бакальчук владеет 100% ООО "Вайлдберриз".
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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ПМЭФ-2019Петербургский международный экономический форумУдмуртия
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