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РИА Новости

В Госдуме потребовали демонтировать дорогу из обломков воинского монумента

Вчера, 21:53
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© Фото : СК РФ Обломки памятника участникам Великой Отечественной войны в села Фундыково Нижегородской области
Обломки памятника участникам Великой Отечественной войны в села Фундыково Нижегородской области
© Фото : СК РФ
Обломки памятника участникам Великой Отечественной войны в села Фундыково Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Депутат Государственной Думы Вадим Булавинов пообещал лично проследить за тем, чтобы дорогу из обломков памятника участникам войны в Нижегородской области демонтировали в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия".
Во вторник в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет, что в Семеновском районе Нижегородской области по распоряжению местных властей демонтировали памятник воинам Великой Отечественной войны, а разбитыми памятными плитами с фамилиями павших бойцов засыпали ямы на грунтовой дороге. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки дать правовую оценку действиям всех лиц, причастных к разрушению памятника. Сотрудники СК РФ по Нижегородской области организовали доследственную проверку по факту демонтажа монумента.
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"В администрации округа сообщили, что по решению схода жителей в связи с техническим износом и невозможностью восстановления старого памятника в 2015 году в деревне Фундриково был установлен новый. При обследовании в этом году было выявлено опасное состояние старого постамента: кирпичная кладка разрушилась, появилась угроза выпадения отдельных кирпичей. Так как памятник был списан и заменен на новый, было принято решение о его демонтаже", - говорится в сообщении.
Булавинов, который является региональным координатором партийного проекта "Историческая память", выделил в этой ситуации две составляющих: морально-этическую и правовую.
"Мы в рамках проекта "Историческая память" занимаемся сохранением и восстановлением таких объектов. Установка нового памятника участникам Великой Отечественной войны - событие важное, особенно для местных жителей в небольшом населенном пункте. Но дальнейшее применение материалов от старого монумента - это необдуманный проступок. И в этом инциденте должны разбираться следственные органы", - отметил Булавинов.
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Депутат Госдумы отметил, что есть ряд федеральных и региональных проектов по ремонту дорог, в которых может и должен участвовать каждый населенный пункт.
"Лучше бы сотрудники местной администрации вместо таких идей по использованию символов Великой Отечественной войны направили свои силы на активное участие в проектах по цивилизованному ремонту дорог, если есть такая необходимость. Как координатор проекта "Историческая память" в Нижегородской области обязательно прослежу, чтобы дорогу из обломков памятника участникам войны в кратчайшие сроки демонтировали", - заявил депутат Госдумы.
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Госдума РФВадим БулавиновНижегородская областьРоссияОбщество
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