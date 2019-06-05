В Госдуме потребовали демонтировать дорогу из обломков воинского монумента

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Депутат Государственной Думы Вадим Булавинов пообещал лично проследить за тем, чтобы дорогу из обломков памятника участникам войны в Нижегородской области демонтировали в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия".

Во вторник в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет, что в Семеновском районе Нижегородской области по распоряжению местных властей демонтировали памятник воинам Великой Отечественной войны, а разбитыми памятными плитами с фамилиями павших бойцов засыпали ямы на грунтовой дороге. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки дать правовую оценку действиям всех лиц, причастных к разрушению памятника. Сотрудники СК РФ по Нижегородской области организовали доследственную проверку по факту демонтажа монумента.

"В администрации округа сообщили, что по решению схода жителей в связи с техническим износом и невозможностью восстановления старого памятника в 2015 году в деревне Фундриково был установлен новый. При обследовании в этом году было выявлено опасное состояние старого постамента: кирпичная кладка разрушилась, появилась угроза выпадения отдельных кирпичей. Так как памятник был списан и заменен на новый, было принято решение о его демонтаже", - говорится в сообщении.

Булавинов, который является региональным координатором партийного проекта "Историческая память", выделил в этой ситуации две составляющих: морально-этическую и правовую.

"Мы в рамках проекта "Историческая память" занимаемся сохранением и восстановлением таких объектов. Установка нового памятника участникам Великой Отечественной войны - событие важное, особенно для местных жителей в небольшом населенном пункте. Но дальнейшее применение материалов от старого монумента - это необдуманный проступок. И в этом инциденте должны разбираться следственные органы", - отметил Булавинов.

Депутат Госдумы отметил, что есть ряд федеральных и региональных проектов по ремонту дорог, в которых может и должен участвовать каждый населенный пункт.