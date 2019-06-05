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РИА Новости

ЕС выразил готовность помогать Зеленскому в выполнении Минских соглашений

Вчера, 21:50
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. ЕС готов содействовать прогрессу в выполнении Минских договоренностей, заявила в среду в Брюсселе президенту Украины Владимиру Зеленскому глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Высокий представитель и президент обсудили возможные пути продвижения вперед в деле полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами, напомнив при этом об ответственности России в этой связи", - говорится в сообщении дипслужбы ЕС.
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Могерини при этом подчеркнула, что "ЕС готов поддержать имплементацию минских соглашений всеми доступными средствами".
"Это может включать помощь ЕС в поддержке заявленной президентом Зеленским цели по инклюзивному подходу к украинским гражданам, проживающим на неподконтрольных территориях Восточной Украины", - отмечается в заявлении.
Глава европейской дипломатии также "подтвердила социально-экономическую поддержку ЕС региону Азовского моря, где этим летом ожидаются дополнительные меры при поддержке ЕС".
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеФедерика МогериниДонбассВладимир ЗеленскийВ мире
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