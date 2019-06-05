ЕС выразил готовность помогать Зеленскому в выполнении Минских соглашений

БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. ЕС готов содействовать прогрессу в выполнении Минских договоренностей, заявила в среду в Брюсселе президенту Украины Владимиру Зеленскому глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Высокий представитель и президент обсудили возможные пути продвижения вперед в деле полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами, напомнив при этом об ответственности России в этой связи", - говорится в сообщении дипслужбы ЕС.
Могерини при этом подчеркнула, что "ЕС готов поддержать имплементацию минских соглашений всеми доступными средствами".
"Это может включать помощь ЕС в поддержке заявленной президентом Зеленским цели по инклюзивному подходу к украинским гражданам, проживающим на неподконтрольных территориях Восточной Украины", - отмечается в заявлении.
Глава европейской дипломатии также "подтвердила социально-экономическую поддержку ЕС региону Азовского моря, где этим летом ожидаются дополнительные меры при поддержке ЕС".