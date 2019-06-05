Пушков высмеял слова Зеленского о смерти "российского имперского проекта"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах вступления в ЕС.
Ранее украинский лидер назвал возможную интеграцию с Европой гарантией независимости страны и смертью "российского имперского проекта".
Пушков назвал слова президента Украины демагогией.
"Для начала — нет у России такого проекта. И оптимизм Зеленского не оправдан: дожидаться придется долго. Не ждут бедную Украину в ЕС", — написал он в твиттере.
По инициативе предыдущего президента Петра Порошенко курс Украины в ЕС и НАТО законодательно закреплен в конституции страны. При этом в Евросоюзе отмечали, что говорить о членстве Украины в ближайшие годы нереалистично.