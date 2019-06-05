Пушков высмеял слова Зеленского о смерти "российского имперского проекта"

"Из одной орбиты в другую". Политолог о словах Зеленского про Россию Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в Брюсселе о "смерти имперского проекта России". Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов прокомментировал слова украинского лидера.