Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T21:03Z
https://ria.ru/20190605/1555301908.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155478/77/1554787780_0:46:2661:1543_1036x0_80_0_0_0e1eb88ad746a92bc06f138b21c449b7.jpg
РИА Новости

Пушков высмеял слова Зеленского о смерти "российского имперского проекта"

Вчера, 21:03
9359
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах вступления в ЕС.
Ранее украинский лидер назвал возможную интеграцию с Европой гарантией независимости страны и смертью "российского имперского проекта".
Ульяна Супрун
Вчера, 16:45
Глава Минздрава Украины ответила на "оскорбительную" шутку Зеленского
Пушков назвал слова президента Украины демагогией.
"Для начала — нет у России такого проекта. И оптимизм Зеленского не оправдан: дожидаться придется долго. Не ждут бедную Украину в ЕС", — написал он в твиттере.
По инициативе предыдущего президента Петра Порошенко курс Украины в ЕС и НАТО законодательно закреплен в конституции страны. При этом в Евросоюзе отмечали, что говорить о членстве Украины в ближайшие годы нереалистично.
Президент Украины Владимир Зеленский и Председатель Европейского совета Дональд Туск в Брюсселе. 5 июня 2019
Вчера, 20:02
"Из одной орбиты в другую". Политолог о словах Зеленского про РоссиюПрезидент Украины Владимир Зеленский рассказал в Брюсселе о "смерти имперского проекта России". Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов прокомментировал слова украинского лидера.
117190117
Обсудить 8
Ситуация на УкраинеАлексей ПушковРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Лукавит господин Пушков). Это самый главный проект. Это самая заветная грёза. Из за этого , по сути и весь этот негатив к Украине, все эти события, война...Потому что Украина- ключевая фигура в этом проекте. Белоруссию по сути уже подмяли, а от здесь прокол получился.
5 июня, 23:24
Ирэн Мирная
3000012
Рекомендуем
Корабль ВМС Украины в Мариуполе
Шторм вынудил российский сухогруз войти в украинские воды
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 29 мая 2019
Лавров рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и американская журналистка Джилл Догерти в Москве. 5 июля 2019
Захарова пошутила о "столкновении" Жириновского с американской журналисткой
Ульяна Супрун
Глава Минздрава Украины ответила на "оскорбительную" шутку Зеленского
Лента
новостей
Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
Киев отказался обсуждать особый статус Донбасса
Франц Клинцевич
Клинцевич прокомментировал слова Зеленского об "имперском проекте России"
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. 20 мая 2019
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Мероприятия в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников
Французы хотели приглашения Путина на торжества в Нормандии, показал опрос
Катера ВМС Украины
СМИ сообщили о создании на Украине новой базы ВМС
Избрание меры пресечения в Красногорском городском суде Московской области Сергею Ходжаяну подозреваемого в убийстве ветерана боевых действий Никиты Белянкина. 5 июня 2019
Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ
Дмитрий Медведев
Медведев назвал условие продления договора о транзите газа через Украину
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал от Зеленского объяснений из-за предложения по Донбассу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
Лавров рассказал, что Керри предлагал провести второй референдум по Крыму
Заявление Министра иностранных РФ Сергея Лаврова по итогам российско-японских консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате два плюс два, Токио. 30 мая 2019
Лавров прокомментировал решение ПАСЕ по России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:39Китай поприветствовал участие иностранных компаний в развитии рынка 5G
06:35Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
Лента новостейМолния