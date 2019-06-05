Трамп уверен, что Мексика "хочет договориться"

ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Мексики хотят договориться с Вашингтоном по вопросу введения пошлин и безопасности на границе.

"Мексика, знаете, хочет договориться. Сейчас вся их делегация едет, вероятно, в Белый дом на переговоры с нашими", - сказал Трамп после переговоров с премьер-министром Ирландии Лео Вардакаром.

"Я думаю, они хотят что-то сделать (чтобы достичь соглашения - ред.). Они отправили (в Вашингтон - ред.) своих ключевых людей", - отметил президент США.

В среду в Вашингтоне за закрытыми дверями пройдет встреча вице-президента США Майка Пенса с главой МИД Мексики Марселой Эбрардом.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары из Мексики. Пошлины вводятся в ответ на миграционный кризис на границе. Если Мексика не "предпримет эффективные меры", чтобы разрешить миграционный кризис, пошлины будут расти на 5% каждый месяц до 1 октября, когда они достигнут 25%.