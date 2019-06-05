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РИА Новости

Трамп уверен, что Мексика "хочет договориться"

Вчера, 20:42
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Мексики хотят договориться с Вашингтоном по вопросу введения пошлин и безопасности на границе.
"Мексика, знаете, хочет договориться. Сейчас вся их делегация едет, вероятно, в Белый дом на переговоры с нашими", - сказал Трамп после переговоров с премьер-министром Ирландии Лео Вардакаром.
"Я думаю, они хотят что-то сделать (чтобы достичь соглашения - ред.). Они отправили (в Вашингтон - ред.) своих ключевых людей", - отметил президент США.
В среду в Вашингтоне за закрытыми дверями пройдет встреча вице-президента США Майка Пенса с главой МИД Мексики Марселой Эбрардом.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары из Мексики. Пошлины вводятся в ответ на миграционный кризис на границе. Если Мексика не "предпримет эффективные меры", чтобы разрешить миграционный кризис, пошлины будут расти на 5% каждый месяц до 1 октября, когда они достигнут 25%.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил во вторник, что его страна готова принять предложения США по миграции, но без ущерба для суверенитета. Он также выразил уверенность, что его стране удастся прийти к соглашению с США относительно объявленных новых пошлин на мексиканскую продукцию. Находящийся в США глава МИД Мексики в свою очередь заявил во вторник, что возможность достижения договоренностей на этот счет оценивается в 80%.
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