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РИА Новости

Клинцевич прокомментировал слова Зеленского об "имперском проекте России"

Вчера, 20:40
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФранц Клинцевич
Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Имперский проект России" существует только в воображении президента Украины Владимира Зеленского, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя высказывание украинского лидера.
Ранее Зеленский на встрече в Брюсселе с главой Евросовета Дональдом Туском назвал ожидаемое Киевом членство Украины в ЕС путём к переменам в России. "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта", - сказал Зеленский.
"Что касается "имперского проекта России", то он существует только в воображении президента Украины Владимира Зеленского. Странно, что он обвиняет в имперских амбициях нашу страну, а не США, которые после окончания Второй мировой войны вбухали в их реализацию триллионы долларов", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook.
Он также выразил сомнение в том, что Украина при нынешнем уровне политического руководства "доживет до вступления в Евросоюз".
Президент Украины Владимир Зеленский и Председатель Европейского совета Дональд Туск в Брюсселе. 5 июня 2019
Вчера, 20:02
"Из одной орбиты в другую". Политолог о словах Зеленского про РоссиюПрезидент Украины Владимир Зеленский рассказал в Брюсселе о "смерти имперского проекта России". Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов прокомментировал слова украинского лидера.
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