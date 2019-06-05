Клинцевич прокомментировал слова Зеленского об "имперском проекте России"

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Имперский проект России" существует только в воображении президента Украины Владимира Зеленского, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя высказывание украинского лидера.
Ранее Зеленский на встрече в Брюсселе с главой Евросовета Дональдом Туском назвал ожидаемое Киевом членство Украины в ЕС путём к переменам в России. "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта", - сказал Зеленский.
"Что касается "имперского проекта России", то он существует только в воображении президента Украины Владимира Зеленского. Странно, что он обвиняет в имперских амбициях нашу страну, а не США, которые после окончания Второй мировой войны вбухали в их реализацию триллионы долларов", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook.
Он также выразил сомнение в том, что Украина при нынешнем уровне политического руководства "доживет до вступления в Евросоюз".