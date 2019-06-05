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РИА Новости

Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ

Вчера, 20:15
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© АГН "Москва" / Андрей Никеричев Избрание меры пресечения в Красногорском городском суде Московской области Сергею Ходжаяну подозреваемого в убийстве ветерана боевых действий Никиты Белянкина. 5 июня 2019
Избрание меры пресечения в Красногорском городском суде Московской области Сергею Ходжаяну подозреваемого в убийстве ветерана боевых действий Никиты Белянкина. 5 июня 2019
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
Подозреваемый Сергей Ходжоян будет находиться под стражей до второго августа.
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Ходатайствующий об аресте следователь СК Алексей Титов заявил, что уроженец Армении не признал вину в убийстве и может скрыться, поэтому его необходимо содержать под стражей.
Сам Ходжоян пояснил суду, говоря об убийстве, что "не способен на такое" и всего лишь подошел, чтобы "помочь человеку". Официально 41-летний Сергей Ходжоян не работает. Он пояснил суду, что "занимался автозапчастями и резиной" для автомобилей.
Ранее суд отправил в СИЗО обвиняемого в хулиганстве Нарека Степаняна, неофициально работавшего барменом в заведении, рядом с которым произошла драка.
Как следует из оглашенных в суде материалов, он давал свидетельские показания. В опознании Ходжояна участвовала девушка убитого.
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Убийство в Путилково

Трагический инцидент произошел в ночь на воскресенье в подмосковном Путилково под Красногорском возле кафе. Двадцатичетырехлетний бывший спецназовец ГРУ погиб от удара ножом в сердце при попытке спасти мужчину, которого избивала толпа.
По словам отца, Белянкин, у которого была лицензия на травматическое оружие, произвел предупредительный выстрел в воздух, затем стрелял по ногам, однако экс-спецназовца повалили между машинами и начали избивать. Он поднялся и оказывал сопротивление, и в этот момент один из участников драки ударил его ножом. По данным судмедэкспертизы, мужчина умер практически сразу.
Возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать его в центральный аппарат ведомства.
Цветы на месте убийства Никиты Белянкина
Вчера, 12:04
Установлена личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
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Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеСледственный комитет РФМосковская областьПроисшествия
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Максимус Трой
14610003
Не думаю, что армянин на такое способен...
5 июня, 21:42
Иван Рыжиков
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