Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.

Подозреваемый Сергей Ходжоян будет находиться под стражей до второго августа.

Ходатайствующий об аресте следователь СК Алексей Титов заявил, что уроженец Армении не признал вину в убийстве и может скрыться, поэтому его необходимо содержать под стражей.

Сам Ходжоян пояснил суду, говоря об убийстве, что "не способен на такое" и всего лишь подошел, чтобы "помочь человеку". Официально 41-летний Сергей Ходжоян не работает. Он пояснил суду, что "занимался автозапчастями и резиной" для автомобилей.

Ранее суд отправил в СИЗО обвиняемого в хулиганстве Нарека Степаняна, неофициально работавшего барменом в заведении, рядом с которым произошла драка.

Как следует из оглашенных в суде материалов, он давал свидетельские показания. В опознании Ходжояна участвовала девушка убитого.

Убийство в Путилково

Трагический инцидент произошел в ночь на воскресенье в подмосковном Путилково под Красногорском возле кафе. Двадцатичетырехлетний бывший спецназовец ГРУ погиб от удара ножом в сердце при попытке спасти мужчину, которого избивала толпа.

По словам отца, Белянкин, у которого была лицензия на травматическое оружие, произвел предупредительный выстрел в воздух, затем стрелял по ногам, однако экс-спецназовца повалили между машинами и начали избивать. Он поднялся и оказывал сопротивление, и в этот момент один из участников драки ударил его ножом. По данным судмедэкспертизы, мужчина умер практически сразу.