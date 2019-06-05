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РИА Новости

Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Вчера, 19:59
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Церемония награждения победителей конкурса Марка № 1 в России-2014
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы частично удовлетворил иск ТСЖ и взыскал с певицы Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Задолженность Милявской составила около 609 тысяч рублей. Ей также придется выплатить пени в размере ста тысяч рублей и госпошлину.
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Как отмечает агентство, сама певица явилась в суд только на первое заседание. Ранее артистка заявила радиостанции "Говорит Москва", что присутствовала уже на десяти процессах, так как это является "делом чести".
Лолита объясняла, что принципиально не платит ТСЖ. Она утверждала, что оплатила все коммунальные услуги, а сейчас товарищество просто пытается украсть у нее деньги. По ее мнению, некоторые относятся к эстрадным исполнителям предвзято и ошибочно думают, что музыканты "с жиру бесятся", ничего не делают и не хотят платить.
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81134005
Обсудить 11
Шоу-бизнесЛолита МилявскаяРоссия
Популярные комментарии
Платить надо вовремя а не по судам таскаться ,не нравиться вперёд на родину к знакомому шутнику , тем более после высказываний по Крыму , примет с распростёртыми.
5 июня, 20:09
Юрий Иванов
1710001
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