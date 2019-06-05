Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Задолженность Милявской составила около 609 тысяч рублей. Ей также придется выплатить пени в размере ста тысяч рублей и госпошлину.

Как отмечает агентство, сама певица явилась в суд только на первое заседание. Ранее артистка заявила радиостанции "Говорит Москва", что присутствовала уже на десяти процессах, так как это является "делом чести".

Лолита объясняла, что принципиально не платит ТСЖ. Она утверждала, что оплатила все коммунальные услуги, а сейчас товарищество просто пытается украсть у нее деньги. По ее мнению, некоторые относятся к эстрадным исполнителям предвзято и ошибочно думают, что музыканты "с жиру бесятся", ничего не делают и не хотят платить.