Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье не признал вину

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве экс-спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье не признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Красногорского городского суда, где решает вопрос о его аресте.

"Вину Сергей Ходжоян не признал", - сказал следователь в суде, который просил его арестовать.

Официально 41-летний Сергей Ходжоян не работает. Он пояснил суду, что "занимался с автозапчастями и резиной" для автомобилей.

"Я не совершал преступления, я не способен на такое... Я подошел помочь человеку", - сказал Ходжоян в суде.