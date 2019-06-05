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РИА Новости

Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье не признал вину

Вчера, 19:59
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© АГН "Москва" / Андрей Никеричев Избрание меры пресечения в Красногорском городском суде Московской области Сергею Ходжаяну подозреваемого в убийстве ветерана боевых действий Никиты Белянкина. 5 июня 2019
Избрание меры пресечения в Красногорском городском суде Московской области Сергею Ходжаяну подозреваемого в убийстве ветерана боевых действий Никиты Белянкина. 5 июня 2019
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве экс-спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье не признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Красногорского городского суда, где решает вопрос о его аресте.
"Вину Сергей Ходжоян не признал", - сказал следователь в суде, который просил его арестовать.
Официально 41-летний Сергей Ходжоян не работает. Он пояснил суду, что "занимался с автозапчастями и резиной" для автомобилей.
"Я не совершал преступления, я не способен на такое... Я подошел помочь человеку", - сказал Ходжоян в суде.
Бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин был убит 1 июня в массовой драке в Красногорске. Он заступился за местного жителя, которого избивала на улице толпа. В ходе расследования были задержаны четыре подозреваемых. В среду СК России сообщил, что одному из них, которого следствие считает человеком, нанесшим смертельное ранение, предъявлено обвинение.
Цветы на месте убийства Никиты Белянкина
Вчера, 14:11
Эксперт о следствии по делу об убийстве Никиты Белянкина: сработали быстроУстановлено, кто нанес смертельный удар бывшему спецназовцу в подмосковном Путилково, сообщил Следственный комитет. Член экспертного совета комитета по безопасности Мосгордумы Дмитрий Ефимов в эфире радио Sputnik оценил работу следствия.
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Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеМосковская областьПроисшествия
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