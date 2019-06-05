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РИА Новости

YouTube запретил шовинистические видео

Вчера, 19:58
2384
© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube
© РИА Новости
Логотип YouTube. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
В заявлении отмечается, что компания еще в 2017 году ввела жесткие меры в отношении роликов с шовинистическим контентом, включающие ограничение рекомендаций и комментариев. По данным YouTube, в результате просмотр данных материалов сократился в среднем на 80%.
"Сегодня (5 июня – ред.) мы делаем новый шаг, запрещая видео, предполагающие превосходство какой-либо группы… базирующееся на таких качествах, как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана", - заявила компания.
Видеохостинг YouTube был запущен в 2005 году. Основным источником дохода сервиса является реклама, которая демонстрируется пользователям до или во время просмотра видеоролика.
Перестаньте быть азиаткой: звезды Игры престолов высмеяли сексизм в кино
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Павел Иванов
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