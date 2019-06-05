YouTube запретил шовинистические видео

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.

В заявлении отмечается, что компания еще в 2017 году ввела жесткие меры в отношении роликов с шовинистическим контентом, включающие ограничение рекомендаций и комментариев. По данным YouTube, в результате просмотр данных материалов сократился в среднем на 80%.

"Сегодня (5 июня – ред.) мы делаем новый шаг, запрещая видео, предполагающие превосходство какой-либо группы… базирующееся на таких качествах, как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана", - заявила компания.