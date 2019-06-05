Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T14:04Z
https://ria.ru/20190605/1555299674.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149495/67/1494956718_1118:705:4809:2781_1036x0_80_0_0_30d537df7e629000c2643547851f9639.jpg
РИА Новости

Ученые доказали, что у человека есть жесткий лимит выносливости

5 июня, 21:00
633
© Fotolia / eyeQМарафон
Марафон
© Fotolia / eyeQ
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Тело любого человека может постоянно сжигать лишь в 2,5 раза больше энергии, чем тратится на его жизнедеятельность в состоянии покоя, и ни один атлет, даже самый тренированный марафонец, не сможет преодолеть этот барьер. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Science Advances.

"Похоже, что мы поставили новый вызов перед атлетами. Главная отличительная черта науки – то, что в ней можно что-то опровергнуть. Возможно, что кому-то удастся прорваться через этот барьер и показать нам, что мы упустили какой-то важный фактор во время наших замеров", — заявил Герман Понтцер (Herman Pontzer) из университета Дьюка в Дареме (США).

В последние годы ученые начали активно интересоваться тем, как различные виды спорта и физических нагрузок влияют не только на состояние мышц и метаболизм человека, но и на продолжительность их жизни и ее качество в преклонные годы.
К примеру, несколько лет назад ученые из Бельгии обнаружили, что многие формы зарядки замедляют старение и омолаживают клетки человека, заставляя их вырабатывать белки, отвечающие за починку так называемых теломер, концевых участков хромосом.
Двое советских воинов и жительница блокадного Ленинграда убирают урожай капусты на огороде у Исаакиевского собора
5 июня 2015, 15:47
Ученые из РФ раскрыли гены, помогавшие выжить блокадникам в ЛенинградеРоссийские генетики сравнили устройство некоторых генов в ДНК обычных россиян и блокадников из Ленинграда и обнаружили необычные мутации в генах UCP и PPAR, которые помогли им выжить в условиях жесточайшего голода и стресса.
Позже их австралийские коллеги проанализировали то, как разные виды спорта влияли на продолжительность жизни пожилых жителей Британии и пришли к выводу, что далеко не все из них продлевают жизнь. К примеру, подобными свойствами обладали теннис, аэробика и велогонки, а футбол и бег почти не влияли на долголетие.
Понтцер и его коллеги открыли вполне объяснимую, но при этом крайне необычную черту человеческого организма, связанную с тренировкой выносливости, наблюдая за здоровьем участников проекта Race Across the USA – марафонском забеге от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка.
Общая длина этой трассы составляла около пяти тысяч километров, и на ее прохождение организаторы выделяли 140 дней. Этим подвигом бегунов воспользовались ученые, непрерывно следившие за состоянием их здоровья и тем, как менялся их метаболизм по мере движения по трассе.
Эти наблюдения раскрыли необычный феномен. Количество энергии, которую потребляло тело атлетов каждый день, было не постоянной, а очень изменчивой величиной. Сначала они сжигали большое количество энергии, однако буквально через несколько недель их энергетический бюджет резко упал, снизившись примерно на 1200 калорий.
Уровень энергопотребления их тела оставался таким же на протяжении всего остального забега, не увеличиваясь и не уменьшаясь на значительные величины. Он был примерно в 2,5-3 раза выше, чем типичное количество энергии, которое тело марафонцев использовало в состоянии покоя. При этом, что интересно, бегуны сжигали на 600 калорий меньше, чем показывали теоретические расчеты, основанные на замерах во время более коротких забегов.
Получив столь странные результаты, Понтцер и его коллеги проверили, есть ли подобное падение в уровне потребляемой энергии и среди представителей других видов спорта, связанных с выносливостью. Оказалось, что и для участников Тур-де-Франс и других велогонок, а также длительных походов в Арктику, был характерен такой же тренд – их максимальный уровень энергопотребления быстро падал до той же отметки.
Главной причиной этого, как показывают расчеты и наблюдения исследователей, было то, что человеческая пищеварительная система имеет достаточно ограниченную эффективность. Оказалось, что она в принципе не может вырабатывать в разы больше калорий, чем тратит тело в состоянии покоя.
Тренажерный зал
2 мая 2017, 19:00
Биологи открыли вещество, заставляющее мускулы сжигать жир
В первые дни забега марафонцы могли извлекать недостающую энергию из имевшихся у них запасов жира, однако когда они были истощены, "производительность" их тела резко упала, так как ему стало нечего сжигать, кроме самих мышечных тканей и жизненно важных органов.
Что интересно, этот лимит, как обнаружили ученые, был равен тому, как много энергии тратит тело беременной женщины. Эта закономерность, соответственно, может влиять не только на успехи спортсменов, но и на то, каких размеров может достигать ребенок или детеныш в утробе матери или самки, заключают медики, а также объяснять, как наши предки могли обзавестись столь большим и "прожорливым" мозгом.
200000
биологиямарафоныЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОткрытия - РИА НаукаСШАРИА НаукаСпорт
Рекомендуем
Площадь Святого Петра в Ватикане
Папа римский изменил текст молитвы "Отче наш"
РИА
Новости
Гиперзвуковой рельсотрон на полигоне ВМС США в Далгрене
США испытали гиперзвуковую электропушку, сообщили СМИ
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле
Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ
Сергей Собянин, Сергей Кириенко и Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме-2019
"Перекапывать любите": Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ
Лента
новостей
Активисты пикетируют имение экс-президента Украины Петра Порошенко в Козине под Киевом. 6 июня 2019
Националисты забросали дом Порошенко файерами
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Гражданин Украины Константин Давыденко во время вынесения приговора в Верховном суде Крыма. 6 июня 2019
В Крыму украинца осудили за шпионаж
Заседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Угон автомобиля
Названы самые защищенные от угона автомобили
Газовое месторождение во Львовской области Украины
"Нафтогаз" предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глиняные кольца и сушки, найденные в поселении бронзового века в Австрии
Археологи нашли в Австрии древнейшие сушки на Земле
Генеральный директор АО Лаборатория Касперского Евгений Касперский на сессии Цифровые границы: как построить защиту в транспарентном мире? в рамках ПМЭФ-2019
Касперский заявил, что выигрывает от истории с "русскими хакерами"
Вид на город Марсель во Франции
Генконсульство в Марселе ответило на статью Monde о "российском шпионе"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Мировом энергетическом совете поддержали "Северный поток — 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20Отчим Богданы Осиповой назвал процесс над ней в США "чудовищным судилищем"
02:19Соловьев уличил украинского эксперта во лжи в прямом эфире
02:17Соболь — это животное, заявила Захарова
02:14Пензенская область и Кузбасс договорились о сотрудничестве в соцсфере
02:06Перу вводит гуманитарные визы для венесуэльцев
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
Лента новостейМолния