Ученые доказали, что у человека есть жесткий лимит выносливости

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Тело любого человека может постоянно сжигать лишь в 2,5 раза больше энергии, чем тратится на его жизнедеятельность в состоянии покоя, и ни один атлет, даже самый тренированный марафонец, не сможет преодолеть этот барьер. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Тело любого человека может постоянно сжигать лишь в 2,5 раза больше энергии, чем тратится на его жизнедеятельность в состоянии покоя, и ни один атлет, даже самый тренированный марафонец, не сможет преодолеть этот барьер. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Science Advances.

"Похоже, что мы поставили новый вызов перед атлетами. Главная отличительная черта науки – то, что в ней можно что-то опровергнуть. Возможно, что кому-то удастся прорваться через этот барьер и показать нам, что мы упустили какой-то важный фактор во время наших замеров", — заявил Герман Понтцер (Herman Pontzer) из университета Дьюка в Дареме (США).

В последние годы ученые начали активно интересоваться тем, как различные виды спорта и физических нагрузок влияют не только на состояние мышц и метаболизм человека, но и на продолжительность их жизни и ее качество в преклонные годы.

К примеру, несколько лет назад ученые из Бельгии обнаружили, что многие формы зарядки замедляют старение и омолаживают клетки человека, заставляя их вырабатывать белки, отвечающие за починку так называемых теломер, концевых участков хромосом.

Позже их австралийские коллеги проанализировали то, как разные виды спорта влияли на продолжительность жизни пожилых жителей Британии и пришли к выводу, что далеко не все из них продлевают жизнь. К примеру, подобными свойствами обладали теннис, аэробика и велогонки, а футбол и бег почти не влияли на долголетие.

Понтцер и его коллеги открыли вполне объяснимую, но при этом крайне необычную черту человеческого организма, связанную с тренировкой выносливости, наблюдая за здоровьем участников проекта Race Across the USA – марафонском забеге от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка.

Общая длина этой трассы составляла около пяти тысяч километров, и на ее прохождение организаторы выделяли 140 дней. Этим подвигом бегунов воспользовались ученые, непрерывно следившие за состоянием их здоровья и тем, как менялся их метаболизм по мере движения по трассе.

Эти наблюдения раскрыли необычный феномен. Количество энергии, которую потребляло тело атлетов каждый день, было не постоянной, а очень изменчивой величиной. Сначала они сжигали большое количество энергии, однако буквально через несколько недель их энергетический бюджет резко упал, снизившись примерно на 1200 калорий.

Уровень энергопотребления их тела оставался таким же на протяжении всего остального забега, не увеличиваясь и не уменьшаясь на значительные величины. Он был примерно в 2,5-3 раза выше, чем типичное количество энергии, которое тело марафонцев использовало в состоянии покоя. При этом, что интересно, бегуны сжигали на 600 калорий меньше, чем показывали теоретические расчеты, основанные на замерах во время более коротких забегов.

Получив столь странные результаты, Понтцер и его коллеги проверили, есть ли подобное падение в уровне потребляемой энергии и среди представителей других видов спорта, связанных с выносливостью. Оказалось, что и для участников Тур-де-Франс и других велогонок, а также длительных походов в Арктику, был характерен такой же тренд – их максимальный уровень энергопотребления быстро падал до той же отметки.

Главной причиной этого, как показывают расчеты и наблюдения исследователей, было то, что человеческая пищеварительная система имеет достаточно ограниченную эффективность. Оказалось, что она в принципе не может вырабатывать в разы больше калорий, чем тратит тело в состоянии покоя.

В первые дни забега марафонцы могли извлекать недостающую энергию из имевшихся у них запасов жира, однако когда они были истощены, "производительность" их тела резко упала, так как ему стало нечего сжигать, кроме самих мышечных тканей и жизненно важных органов.