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РИА Новости

Россия и Китай выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе

Вчера, 19:44
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай намерены разработать юридически обязывающий многосторонний документ, гарантирующий неразмещение оружия любого вида на околоземной орбите, а также прилагать усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе, говорится в заявлении лидеров стран по итогам переговоров в Москве.
Россия и Китай подтверждают, что запрет на размещение в космосе оружия любого вида способствует недопущению возникновения серьезной угрозы международному миру и безопасности.
Среди обозначенных мер, которые РФ и Китай намерены предпринять - разработка "юридически обязывающего многостороннего документа, устанавливающего надежные гарантии неразмещения оружия любого вида на околоземной орбите".
"Стороны подтверждают, что Конференция по разоружению, являясь единственным форумом для ведения многосторонних переговоров о разоружении, играет ключевую роль в переговорах о международном соглашении (международных соглашениях) о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве во всех ее аспектах", - говорится в заявлении.
Россия и Китай, как отмечается в тексте заявления, также намерены предпринимать совместные усилия по продвижению международной инициативы о неразмещении оружия в космосе.
"Стороны убеждены, что реализуемые на практике меры транспарентности и доверия способствуют предотвращению размещения оружия в космическом пространстве, но не могут заменить собой переговоры о подписании международно-правовых документов в этой области", - говорится в заявлении.
"Стороны выступают за проведение международным сообществом переговоров по заключению юридически обязывающего многостороннего документа, который предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и размещения оружия в космосе, на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле. 5 июня 2019
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