Россия и Китай выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай намерены разработать юридически обязывающий многосторонний документ, гарантирующий неразмещение оружия любого вида на околоземной орбите, а также прилагать усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе, говорится в заявлении лидеров стран по итогам переговоров в Москве.

Россия и Китай подтверждают, что запрет на размещение в космосе оружия любого вида способствует недопущению возникновения серьезной угрозы международному миру и безопасности.

Среди обозначенных мер, которые РФ и Китай намерены предпринять - разработка "юридически обязывающего многостороннего документа, устанавливающего надежные гарантии неразмещения оружия любого вида на околоземной орбите".

"Стороны подтверждают, что Конференция по разоружению, являясь единственным форумом для ведения многосторонних переговоров о разоружении, играет ключевую роль в переговорах о международном соглашении (международных соглашениях) о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве во всех ее аспектах", - говорится в заявлении.

Россия и Китай, как отмечается в тексте заявления, также намерены предпринимать совместные усилия по продвижению международной инициативы о неразмещении оружия в космосе.

"Стороны убеждены, что реализуемые на практике меры транспарентности и доверия способствуют предотвращению размещения оружия в космическом пространстве, но не могут заменить собой переговоры о подписании международно-правовых документов в этой области", - говорится в заявлении.