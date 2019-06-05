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РИА Новости

Медведев назвал условие продления договора о транзите газа через Украину

Вчера, 19:43
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 4 июня 2019
Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 4 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россия продлит договор с Украиной по транзиту газа только при соблюдении благоприятных коммерческих отношений, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
По его словам, подобное сотрудничество должно быть прагматичным и взаимовыгодным. Он отметил, что для этого необходимо установить приемлемые тарифы.
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При этом он добавил, что Москва рассчитывает на то, что у киевских властей прагматичность возьмет верх над политическими спекуляциями.
В ответ на это глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания готова к диалогу с Россией и может "включить в периметр переговоров новые судебные споры".
При этом в мае Коболев говорил, что Россия в 2020 году может приостановить использование украинской газотранспортной системы для поставок топлива в Европу, даже если "Северный поток — 2" не будет достроен в срок.
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По его мнению, об этом свидетельствует активное наращивание "Газпромом" запасов топлива в Европе, чтобы покрыть возможный дефицит после прекращения транзита через Украину.
Он добавил, что для Киева это приведет к потере трех миллиардов долларов годового дохода, что составляет примерно три процента ВВП. Глава "Нафтогаза" отметил, что за год Украина может потерять рост предыдущего года.

Обсуждение нового контракта

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии, последняя состоялась в Брюсселе в январе.
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Конкретных договоренностей, как и ожидалось, тогда достичь не удалось, однако ЕК сделала сторонам предложение. Широкой публике стали известны только его основные положения: контракт следует подписать на более чем десять лет, а объемы должны быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых пригласят для модернизации украинской ГТС.
Российские власти, в свою очередь, многократно отмечали готовность продолжать транзит голубого топлива при условии конкурентоспособности украинской газотранспортной системы.
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Обсудить 18
Россия
Популярные комментарии
А я бы продление этого договора привязал к выполнению Киевом Минских соглашений!
5 июня, 19:49
Сергей Серый
2010005
Это и Москву тогда привяжет выполнять свою часть
5 июня, 20:02
Павел Иванов
5300115
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