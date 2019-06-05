Россия договорилась о расширении поставок сельхозпродукции в Китай

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия договорилась о расширении поставок сельскохозяйственной продукции в Китай, в частности, подписаны соглашения о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое и ячменю, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Большая работа проведена по развитию российского экспорта растениеводческой продукции и расширению списка регионов-экспортеров пшеницы в Китай. В частности, в рамках российско-китайской встречи на высшем уровне было подписано соглашение по включению Курганской области в перечень субъектов РФ, имеющих право поставок пшеницы на китайский рынок", - говорится в сообщении министерства.