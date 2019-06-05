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РИА Новости

Россия договорилась о расширении поставок сельхозпродукции в Китай

Вчера, 19:30
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства сельского хозяйства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия договорилась о расширении поставок сельскохозяйственной продукции в Китай, в частности, подписаны соглашения о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое и ячменю, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"Большая работа проведена по развитию российского экспорта растениеводческой продукции и расширению списка регионов-экспортеров пшеницы в Китай. В частности, в рамках российско-китайской встречи на высшем уровне было подписано соглашение по включению Курганской области в перечень субъектов РФ, имеющих право поставок пшеницы на китайский рынок", - говорится в сообщении министерства.
"Также компетентными службами России и КНР подписаны соглашения о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое, рапсу, свекловичному жому, соевому, рапсовому, подсолнечному шротам, жмыхам, а также ячменю", - добавили в министерстве.
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