Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T19:21Z
https://ria.ru/20190605/1555298352.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155529/81/1555298146_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_1d3f0cbd3afde6598ebc2f13d11ec076.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье увеличили количество видеокамер в системе "Безопасный регион"

Вчера, 19:21
6
© РИА Новости / Евгений БиятовКамера видеонаблюдения
Камера видеонаблюдения
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В Московской области на 6 тысяч увеличилось количество видеокамер, подключенных к системе "Безопасный регион". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.
По словам Пестова, благодаря наличию видеокамер получилось организовать пространства безопасности в населенных пунктах региона, которые охвачены видеонаблюдением, и где жители могут чувствовать себя защищенными.
Зеленый свет на светофоре
31 мая, 19:59
В подмосковном Красногорске заработала система управления светофорами
"Безопасный регион" – это не только помощь в раскрытии уже совершенных правонарушений, но и их профилактика. Так, за последние годы отмечено снижение количества правонарушений, которые совершают в общественных местах", – подчеркнул вице-губернатор Дмитрий Пестов.
Сейчас в Московской области к системе "Безопасный регион" подключено 33 тысячи видеокамер. До конца года будет установлено еще порядка 9 тысяч камер видеонаблюдения. Все они охватывают места массового скопления людей: подъезды многоквартирных домов, микрорайоны, парки, перекрестки, центральные площади и въезды в города, а также больницы, школы, стадионы, детские сады и объекты культуры.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяДмитрий ПестовМосковская область
Рекомендуем
Пассажиры в автобусе
Жители Подмосковья проконтролируют работу общественного транспорта
РИА
Новости
Светофор на железной дороге
В Мытищах в 2021 году построят путепровод через железную дорогу
Директор нижегородской турбазы извинился перед детьми с ВИЧ
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
Ураза-байрам обнажил главную проблему российских мусульман
Лента
новостей
Никита Белянкин
Установлена личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Елена Малышева
Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов в студии программы 60 минут
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии "России 1" за оскорбления
Градирни ТЭЦ. Архивное фото
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Корабль ВМС Украины в Мариуполе
Шторм вынудил российский сухогруз войти в украинские воды
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский обратился к России после "обострения обстановки" в Донбассе
Бари Алибасов в своей квартире
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти
Врач рассказал о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Чайный пакетик
Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:39Китай поприветствовал участие иностранных компаний в развитии рынка 5G
06:35Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
Лента новостейМолния