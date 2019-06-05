В Подмосковье увеличили количество видеокамер в системе "Безопасный регион"

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В Московской области на 6 тысяч увеличилось количество видеокамер, подключенных к системе "Безопасный регион". Об этом сообщил телеканал В Московской области на 6 тысяч увеличилось количество видеокамер, подключенных к системе "Безопасный регион". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

По словам Пестова, благодаря наличию видеокамер получилось организовать пространства безопасности в населенных пунктах региона, которые охвачены видеонаблюдением, и где жители могут чувствовать себя защищенными.

"Безопасный регион" – это не только помощь в раскрытии уже совершенных правонарушений, но и их профилактика. Так, за последние годы отмечено снижение количества правонарушений, которые совершают в общественных местах", – подчеркнул вице-губернатор Дмитрий Пестов.