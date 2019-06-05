Жители Подмосковья проконтролируют работу общественного транспорта

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Жители Московской области будут контролировать деятельность перевозчиков общественного транспорта. Общественная палата региона совместно с работниками административно-пассажирской инспекции министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья будут проводить специальные выездные мероприятия. Об этом сообщил телеканал Жители Московской области будут контролировать деятельность перевозчиков общественного транспорта. Общественная палата региона совместно с работниками административно-пассажирской инспекции министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья будут проводить специальные выездные мероприятия. Об этом сообщил телеканал "360"

Как пояснил директор административно-пассажирской инспекции Михаил Степанов, данные мероприятия направлены на мониторинг транспортных средств и увеличение количества проверяемого транспорта.

"Члены общественных палат в муниципалитетах Московской области выберут наиболее проблемные маршруты, которые будут мониторить в первую очередь. После общественность составит предложения, которые будут переданы в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры для дальнейшей проработки", – рассказал Михаил Степанов.

Этот проект – пилотный и продлится один месяц, по истечении которого будет выработан наиболее эффективный порядок работы, определена регулярность собраний.

По словам директора административно-пассажирской инспекции, в период проведения проекта члены общественного контроля будут проверять транспортные средства раз в неделю.