Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T19:19Z
https://ria.ru/20190605/1555298214.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155251/71/1552517115_0:127:1500:971_1036x0_80_0_0_55223b11f28b9923d2bf04e8e2baee09.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Жители Подмосковья проконтролируют работу общественного транспорта

Вчера, 19:19
17
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПассажиры в автобусе
Пассажиры в автобусе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Жители Московской области будут контролировать деятельность перевозчиков общественного транспорта. Общественная палата региона совместно с работниками административно-пассажирской инспекции министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья будут проводить специальные выездные мероприятия. Об этом сообщил телеканал "360".
Как пояснил директор административно-пассажирской инспекции Михаил Степанов, данные мероприятия направлены на мониторинг транспортных средств и увеличение количества проверяемого транспорта.
"Члены общественных палат в муниципалитетах Московской области выберут наиболее проблемные маршруты, которые будут мониторить в первую очередь. После общественность составит предложения, которые будут переданы в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры для дальнейшей проработки", – рассказал Михаил Степанов.
Светофор на железной дороге
Вчера, 16:43
В Мытищах в 2021 году построят путепровод через железную дорогу
Этот проект – пилотный и продлится один месяц, по истечении которого будет выработан наиболее эффективный порядок работы, определена регулярность собраний.
По словам директора административно-пассажирской инспекции, в период проведения проекта члены общественного контроля будут проверять транспортные средства раз в неделю.
Инспекторы совместно с общественностью проверят обеспечение перевозчиками возможности безналичной оплаты по карте "Стрелка", выдачу билетов пассажирам, а также условия комфортного проезда в транспортных средствах – число посадочных мест и системы вентиляции.
010000
Обсудить 0
Михаил СтепановНовости ПодмосковьяТранспортМосковская область
Рекомендуем
Камера видеонаблюдения
В Подмосковье увеличили количество видеокамер в системе "Безопасный регион"
РИА
Новости
Светофор на железной дороге
В Мытищах в 2021 году построят путепровод через железную дорогу
В Выхино ввели карантин по бешенству
Дети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря
Число детских санаториев в России сократилось на четверть с 2013 года
Лента
новостей
В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины
Директор нижегородской турбазы извинился перед детьми с ВИЧ
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступает на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в МИА Россия сегодня
Кузнецова сообщила, сколько детей матери оставили в роддомах в 2018 году
Прохожие на улице
Пермские власти объяснили необходимость в зонтах по шесть тысяч рублей
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
На Украине заявили об угрозе трех кризисов в энергетике
Dilmah прокомментировала информацию о наличии плесени в чае марки
Московский метрополитен. Архивное фото
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Никита Белянкин
Установлена личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева объяснила, почему украинского эксперта выгнали из эфира "России 1"
Москитная сетка
В России из-за москитных сеток ежегодно гибнут сотни детей
LIVE: Московская община мусульман празднует Ураза-байрам
Праздник Ураза-байрам в Москве. Прямая трансляция
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:51Глава Минпромторга оценил перспективы SSJ-100 после катастрофы
06:50Никитин рассказал, что Нижегородская область предложит китайским инвесторам
06:45В Китае выдали первые коммерческие лицензии на использование сети 5G
06:44Выплаты клиентам банка "Взаимодействие" начнутся не позже 20 июня
06:42Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей
06:39Китай поприветствовал участие иностранных компаний в развитии рынка 5G
06:35Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
Лента новостейМолния