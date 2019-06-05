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РИА Новости

В Роскачестве рассказали об опасности кишечной палочки в чае

Вчера, 19:09
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CC0 / Skitterphoto / Чайные пакетики
Чайные пакетики
CC0 / Skitterphoto /
Чайные пакетики. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Наличие в чае кишечной палочки может негативно сказаться на здоровье человека из-за случайного смешения различных факторов, заявили РИА Новости в организации Роскачество (АНО), комментируя критические замечания производителей относительно выводов спецпроекта по оценке этой продукции.
"Наличие кишечной палочки в чае обязательными требованиями к продукции не нормируется. Однако потребительские интересы идут дальше обязательных требований. Наличие кишечной палочки может негативно сказаться на здоровье при попадании внутрь организма потребителя. Традиционно чай не рассматривается как источник кишечной палочки, так как перед употреблением проводится дополнительная заварка. Речь идет, скорее, о рисках случайной контаминации (смешение разнородных факторов в новую совокупность - ред.). И о чистоте производства, разумеется", - говорится в ответе АНО на запрос РИА Новости.
Чайный пакетик
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Эксперт оценил результаты проверки чая на кишечную палочку
Роскачество выявило в некоторых торговых марках листового и пакетированного черного чая группы бактерий кишечной палочки, а также плесень и следы пестицидов. В частности, бактерии кишечной палочки обнаружены в 11 чаях (пакетированные Alokozay, "Азерчай", "Золотая чаша", "Императорский", Riston, Gordon, Brooke bond, Twinings, Richard, "Тот самый чай", в листовом чае "Традиция"), а следы от одного до восьми пестицидов (в безопасной концентрации) - в 40 чаях из 48.
Ряд производителей чая, продукция которых упоминалась в исследовании (компании Unilever, "Май", "Орими"), заявили РИА Новости, что показатели, использовавшиеся при оценке, не регламентируются нормативно-правовыми актами, а проверка по кишечной палочке вводит в заблуждение потребителей: при заваривании кипятком ее бактерии погибают. Компании также усомнились в правильности условий отбора проб и самих испытаний.
В Роскачестве не ответили на вопрос РИА Новости, будет ли проводиться дописследование, учитывающее замечания производителей, а также корректироваться методика. АНО пояснила, что черный чай был исследован в рамках спецпроекта, и образцы не были выставлены в единый общий рейтинг.
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