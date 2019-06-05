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РИА Новости
Культура

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке "Красотки"

Вчера, 19:08
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© Touchstone Pictures (1990)Кадр из фильма "Красотка"
Кадр из фильма Красотка
© Touchstone Pictures (1990)
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Актриса Джулия Робертс в совместном интервью Variety с Патрисией Аркетт рассказала, как должен был закончиться фильм "Красотка" в оригинальной версии сценария.
Как отметила Аркетт, на заре своей карьеры она участвовала в кастинге на роль в фильме "3000", который должны были снимать по оригинальному сценарию для "Красотки". Завершение линии главных героев планировалось совсем не таким, каким его увидели зрители.
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"Он (персонаж Ричарда Гира. — Прим. ред.) должен был выкинуть ее из машины, швырнуть ей деньги и просто уехать, оставив в грязном переулке", — добавила Робертс.
Как заявила Аркетт, картина "3000" в итоге не была выпущена, поскольку компанию, которая занималась съемками, закрылась. Впоследствии она узнала, что сценарий решили переделать.
Комедийная мелодрама "Красотка", рассказывающая о любви успешного финансиста Эдварда Льюиса и уличной проститутки Вивиан, вышла в свет в 1990 году. Главных героев в ней сыграли Джулия Робертс и Ричард Гир. За эту роль Робертс номинировали на премию "Оскар".
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КультураРичард ГирДжулия РобертсСША
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