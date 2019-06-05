Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке "Красотки"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Актриса Джулия Робертс в совместном интервью Актриса Джулия Робертс в совместном интервью Variety с Патрисией Аркетт рассказала, как должен был закончиться фильм "Красотка" в оригинальной версии сценария.

Как отметила Аркетт, на заре своей карьеры она участвовала в кастинге на роль в фильме "3000", который должны были снимать по оригинальному сценарию для "Красотки". Завершение линии главных героев планировалось совсем не таким, каким его увидели зрители.

"Он (персонаж Ричарда Гира. — Прим. ред.) должен был выкинуть ее из машины, швырнуть ей деньги и просто уехать, оставив в грязном переулке", — добавила Робертс.

Как заявила Аркетт, картина "3000" в итоге не была выпущена, поскольку компанию, которая занималась съемками, закрылась. Впоследствии она узнала, что сценарий решили переделать.