Лавров рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Говорить об организации встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока не приходится, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении Минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией", — сказал министр в интервью объединенной редакции РБК

В мае бизнес-партнер Зеленского Борис Шефир заявил, что с Путиным можно договориться.

При этом он назвал президента России умным человеком "с имперскими амбициями". Он добавил, что в противном случае нужно будет объявлять "настоящую" войну России.

О возможности диалога между лидерами государств высказывался и заместитель главы администрации Зеленского Вадим Пристайко. Он отмечал, что у команды президента есть планы относительно телефонных разговоров, включая возможный диалог с Путиным.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".