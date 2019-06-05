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РИА Новости

Лавров рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского

Вчера, 19:05
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 29 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 29 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Говорить об организации встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока не приходится, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении Минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией", — сказал министр в интервью объединенной редакции РБК.
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В мае бизнес-партнер Зеленского Борис Шефир заявил, что с Путиным можно договориться.
При этом он назвал президента России умным человеком "с имперскими амбициями". Он добавил, что в противном случае нужно будет объявлять "настоящую" войну России.
О возможности диалога между лидерами государств высказывался и заместитель главы администрации Зеленского Вадим Пристайко. Он отмечал, что у команды президента есть планы относительно телефонных разговоров, включая возможный диалог с Путиным.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".
Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.
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Сергей ЛавровМИД РФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Как только Газпром перекроет транзитный кран 31 декабря 2019г, так сразу у Президента Украины найдется повод и желание встретиться с Путиным... а пока с Зеленским и говорить то и не о чем.
5 июня, 19:33
Юрий Cordik
3530002
сначала Россия должна признать выборы, в противном случае переговоры президента России с комиком невозможны.
5 июня, 19:41
Alexander Iwonder
7113007
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