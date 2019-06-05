Лавров объяснил нецелесообразность созыва встречи в "нормандском формате"

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Готовить новый саммит "нормандской четверки" нецелесообразно, пока юридически не будут оформлены предыдущие договоренности лидеров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина).

В интервью РБК Лавров отметил, что "есть договоренности "нормандского формата", которые являются "непреложным условием движения вперед". "Так давайте их оформим, а потом уже будут готовиться новые "нормандские" саммиты", - сказал он.

В качестве примера прошлых договоренностей президентов РФ, Украины, Франции и Германии он привел решение о разведении сил и средств в трех районах на линии соприкосновения в Донбассе и оформление процедуры вступления в силу закона об особом статусе Донбасса в увязке с проведением там выборов.

"Они (президенты - ред.) поручили оформить эти договоренности на бумаге. До сих пор этого не сделано. Поэтому перед тем, как собираться в "нормандском формате" в очередной раз, надо, как минимум, с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чем договаривались раньше", - пояснил министр.

Ранее лидер пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что партия будет добиваться включения США и Великобритании в "нормандский формат" переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом же ранее говорил и новый президент Украины Владимир Зеленский. В четверг он провел встречу с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что встреча в "нормандском формате" по Донбассу может состояться уже в середине июля.