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РИА Новости

Лавров объяснил нецелесообразность созыва встречи в "нормандском формате"

Вчера, 18:52
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© РИА Новости / Владимир ПесняМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Готовить новый саммит "нормандской четверки" нецелесообразно, пока юридически не будут оформлены предыдущие договоренности лидеров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина).
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В интервью РБК Лавров отметил, что "есть договоренности "нормандского формата", которые являются "непреложным условием движения вперед". "Так давайте их оформим, а потом уже будут готовиться новые "нормандские" саммиты", - сказал он.
В качестве примера прошлых договоренностей президентов РФ, Украины, Франции и Германии он привел решение о разведении сил и средств в трех районах на линии соприкосновения в Донбассе и оформление процедуры вступления в силу закона об особом статусе Донбасса в увязке с проведением там выборов.
"Они (президенты - ред.) поручили оформить эти договоренности на бумаге. До сих пор этого не сделано. Поэтому перед тем, как собираться в "нормандском формате" в очередной раз, надо, как минимум, с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чем договаривались раньше", - пояснил министр.
Ранее лидер пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что партия будет добиваться включения США и Великобритании в "нормандский формат" переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом же ранее говорил и новый президент Украины Владимир Зеленский. В четверг он провел встречу с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что встреча в "нормандском формате" по Донбассу может состояться уже в середине июля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что конкретных прикидок по встрече лидеров "нормандского формата" пока нет.
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